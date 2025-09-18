정부 'AI 책임관' 협의회 출범…범부처 AI 전략 점검

연합뉴스

국가인공지능(AI)전략위원회는 18일 '인공지능책임관(CAIO) 협의회'를 공식 출범하고 첫 회의를 열었다고 밝혔다.



협의회 의장이자 국가CAIO는 하정우 AI미래기획수석이 맡았다. 위원회는 1차로 48개 부·처·청·위원회에 CAIO 지정을 완료했으며 이날 회의는 장관급 기관 25곳을 대상으로 진행됐다.



장관급 기관은 차관급을, 차관급 조직은 실장급을 CAIO로 지정하고 추후 지자체까지 단계적으로 확대한다는 방침이다.



각 부처 CAIO는 부처별 AI 전략 수립과 이행을 점검하고 AI 활용과 데이터 개방·연계 등 데이터 기반 행정 업무를 포함해 소관 조직의 AI 관련 업무 전반의 최종 책임을 맡는다.



협의회는 '국가 AI 대전환'과 'AI 3대 강국' 달성을 뒷받침할 정부 회의체로서 부처 간 AI·데이터 규제 이슈 공유, 효과적인 AI 사업 기획, 예산 편성 및 관리 지원, 범부처 협력 사업 발굴 등의 기능을 수행한다.



특히 위원회가 수립·결정하는 '대한민국 AI 액션플랜' 등 국가 AI 정책과 각 부처 정책·사업 간 연계성을 강화해 실행력을 높이고 논의 결과는 위원회에 보고한다.



첫 회의에는 하정우 수석과 25개 장관급 기관의 CAIO를 비롯해 임문영 AI전략위원회 부위원장, 8개 분과위원회 분과장이 참석해 협의회 운영방안과 내년도 부처별 주요 AI 예산 현황을 보고·논의했다.



협의회는 매달 1회 개최를 원칙으로 하며 논의 주제에 따라 관련 분과위원도 참석할 예정이다.

