경기도서 ‘오감만족’ 국제 웹툰 페스티벌

21일까지 국내외 100여곳 참여

인기 작가 사인회·공연 등 풍성

국내 최대 웹툰 전문 전시회 ‘2025 경기국제웹툰페어’가 18일 경기 고양시 킨텍스에서 개막했다.



경기도에 따르면 올해로 7번째를 맞은 경기국제웹툰페어는 기업간거래(B2B) 비즈니스 상담회와 일반 대중이 참여하는 고객 대상(B2C) 교류 프로그램 등으로 이뤄졌다. 먼저 19일까지 이틀간 진행되는 B2B 비즈니스 상담회는 국내 100여개 웹툰 기업과 국내외 100여개 바이어 기업 등 200여곳이 참여한다.



19일부터 21일까지 사흘간 진행되는 B2C 전시회에서는 웹툰 ‘사랑받는 언니가 사라진 세계’의 밤마녀 작가 사인회를 비롯해 다양한 프로그램과 이벤트가 마련됐다. 아울러 ‘웹툰 골든벨’ 퀴즈쇼, 유튜버 만화선배와 함께하는 WBTI 오타쿠 성향 테스트, 김동호 작가의 라이브 드로잉, 조광진 작가의 라이브 밴드 공연 등 프로그램도 마련됐다.