火電·석화산단 밀집 서해안 일대, 친환경 수소벨트로 재탄생

충남도 “국내 최대 클러스터 구축”

인력 양성 등 5년간 10.9조 투입

충남도가 국내 석탄화력발전소 절반이 밀집한 서해안 일원에 친환경 수소산업 벨트를 구축해 에너지 전환을 추진한다. 석탄화력과 석유화학산단이 밀집한 당진·서산·보령·태안에 국내 최대 수소산업 클러스터를 구축, 탄소배출 전국 1위 충남을 글로벌 수소 허브로 탈바꿈시킨다는 목표다.



김태흠 충남지사는 18일 서산에서 열린 제7회 수소에너지 국제포럼에서 19개 기관·단체·대학·기업과 업무협약을 맺고 서해안 수소산업 벨트 구축 사업을 본격적으로 추진하겠다고 선언했다.



도에 따르면 서해안 수소산업 벨트는 수소산업 기반 조성을 통한 에너지 전환과 산업 고도화 등을 위한 초대형 프로젝트다. 주요 사업은 △수요 대응을 위한 청정수소 생산 확대 △수소산업 육성을 위한 생태계 조성 △수소 전문기업 및 인력 양성 등이다. 2040년까지 수소 120만t 생산, 수소 혼소·전소 20GW 발전, 수소도시 10개소 조성, 수소 전문 기업 200개 육성 등이 목표다.



도는 이를 위해 2030년까지 5년 동안 10조9173억원을 투입한다. 이들 수소도시에는 수소 생산 시설을 확충하고 수소 생산부터 활용까지 전주기 기반을 마련한다. 순차적으로 불이 꺼질 석탄화력발전소 대신 수소·암모니아 발전이 진행될 수 있도록 발전 공기업에 대한 혼소 발전도 지원할 방침이다.