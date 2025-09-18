포항시, APEC 맞아 위생 점검 및 서비스 관리 총력

영일만항에 정박하는 크루즈 2척서 APEC 회원국 경제인 1100명 숙박

포항시, 일반음식점 영업자 500명 대상 위생교육 진행

식품안전관리반 운영·노로바이러스 검사 등 식품 안전 강화

오는 10월 27일부터 11월 1일까지 경북 경주에서 열리는 APEC 정상회의 기간 중, 회원국 경제인 1100여 명이 머무를 크루즈 2척이 포항 영일만항에 정박한다.

이에 포항시는 국제행사 손님맞이에 걸맞은 철저한 위생 점검 및 서비스 관리에 나섰다.

포항시는 18일 시청 문화동 대잠홀에서 ‘2025년 일반음식점 기존영업자 위생교육’을 실시하고 있다. 포항시 제공

18일 시청 문화동 대잠홀에서 ‘2025년 일반음식점 기존영업자 위생교육’을 실시하고, 500여 명의 업소 관계자에게 식품위생법 주요 개정사항, 식중독 예방, 식품안전 정책 등을 교육했다.

특히 영일대와 송도해수욕장 인근 업소에는 청결과 친절을 최우선으로 하고, 알레르기 유발 성분 안내 등 세심한 서비스 제공을 당부했다.

또한 ‘식음료 안전관리반’을 운영하고, 식품 알레르기 안내 홍보물 배부, 조리음식에 대한 식중독균·노로바이러스 검사 강화 등 다각적인 안전 대책을 마련해 추진할 계획이다.

포항시 관계자는 “APEC은 포항의 도시 이미지와 신뢰도를 높일 중요한 기회”라며 “위생과 서비스 수준 제고로 국제행사 성공 개최를 뒷받침하겠다”고 말했다.