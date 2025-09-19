정우성, 혼외자 논란 1년 만 공식석상 "출연 작품 없어 아쉬워"

배우 정우성(52)이 혼외자 논란 이후 약 1년 만에 공식석상에 등장했다.

정우성은 지난 18일 부산 시그니엘 그랜드볼룸에서 열린 '제33회 부일영화상' 핸드프린팅 행사에 등장했다. 이 시상식은 제30회 부산국제영화제 기간 중 열렸으며, 정우성은 지난해 영화 '서울의 봄'으로 남우주연상을 받아 참석했다.

이날 정우성은 수염을 기르고 다소 수척해진 모습으로 "부산국제영화제와 부일영화상을 함께 한다는 건 늘 즐겁다"며 "지난해 수상자로서 올해도 함께 하게 돼 영광스럽다. 올해는 출연한 영화가 없다는 게 아쉬울 따름"이라고 털어놨다.

남녀주연상 시상도 맡았다. 그는 "작년에 수상하고 1년 만"이라며 "시상과 수상을 떠나 영화제 무대는 언제나 떨린다. 영화배우를 그만두기 전에는 이 떨림이 기분 좋은 설렘이 아닐까 싶다"고 했다.

지난해 11월 '제45회 청룡영화상' 참석 후 약 10개월 만이다. 당시 정우성은 모델 문가비(35)와 사이에서 안은 혼외자를 인정했다. "염려와 실망을 안겨드린 점 진심으로 죄송하다"며 "모든 질책은 안고 가겠다. 아버지로서 아들에 관한 책임은 끝까지 다할 것"이라고 했다.

두 사람은 2022년 한 모임에서 처음 만난 것으로 알려졌다. 문가비는 2023년 6월 임신, 지난해 3월 출산했다. 이후 정우성은 친자검사를 했으며, 결혼 문제를 놓고 갈등을 빚은 것으로 전해졌다. 지난달 정우성은 오랜 연인 A와 혼인신고 소식이 전해졌다. 소속사 아티스트컴퍼니는 "사생활이라서 확인이 어렵다. 양해 부탁드린다"고 청했다.

한편 정우성은 12월 디즈니+ '메이드 인 코리아'로 인사할 예정이다. 1970년대 부와 권력을 위해 달려가는 '백기태'(현빈)와 그를 막아서려는 검사 '장건영'(정우성) 이야기다. 영화 '마약왕'(2018) 스핀오프이며, 우민호 감독이 연출한다.