안선영 "치매 母 용서하는데 50년 걸려" 왜?

개그우먼 안선영이 자신의 모친을 원망했다고 밝혔다.

18일 유튜브 채널 '이게 바로 안선영'에는 '평생 미워하던 엄마를 이해하고 용서하기까지... 가족이란 무엇일까?'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이날 안선영은 "솔직히 엄마랑 잘 지낸 적이 없다"며 "최근 엄마가 (치매 투병으로) 완전 애기가 돼 '저 사람의 인생이 너무 가엽다'고 생각했다. 처절하게 부서지고 망가지고, 어린 아이처럼 돼 있는 걸 보기 전까지는 (잘 지내지 못했다)"고 돌아봤다.

이어 "보통 아이를 낳으면 엄마를 이해, 용서하고 찾게 된다는데 나는 아니었다. 아들을 낳고 키우면서 엄마가 더 용서가 안 됐다. '왜 그렇게 본인 인생의 힘듦을 나한테 화풀이 했을까?' 싶더라. 내가 어릴 때 자고 있으면 깨워서 '숙제 했어?'라며 괜히 손바닥을 때리곤 했다. 지금 돌이켜보면 아직도 너무 서럽다. 우리 엄마는 나보다 훨씬 어린 나이에 생판 과부가 돼 혼자 애 업고 화장품을 팔러 다녔다"고 전했다.

그러면서 "이해는 가지만 용서는 안 된 게 사실이다. 어렸을 때 나한테 끊임없이 한 화풀이를 되갚아주면서 풀고 있다고 생각했다"면서 "엄마가 치매 판정을 받은 지 7년이 넘었다. 빨리 용서했으면 쉬웠을텐데 작년에 뇌졸중으로 내 눈앞에서 쓰러지는 걸 보고 너무 불쌍했다. 그제서야 용서했다. 50년간 이 불쌍한 사람을 미워하느라 허비했다"며 자책했다.

한편 안선영은 2013년 사업가와 결혼해 슬하에 아들 하나를 두고 있다. 현재 치매에 걸린 어머니를 보살피고 있다고 밝힌 바 있다.