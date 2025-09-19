박태환, 고3때 잠실에 부모님에 집 선물 "그때 사길 잘했다"

KBS 2TV 예능 프로그램 '신상출시 편스토랑' 화면 캡처

전 수영선수 출신 방송인 박태환이 고등학교 3학년 때 부모님께 집을 장만해드렸다고 밝혔다.

오는 19일 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 '신상출시 편스토랑'(이하 편스토랑)은 민족 대명절 추석 맞이 '엄마 손 특집' 1편으로 꾸며진다.

국민 효자 요리 천재중 김재중, 영원한 마린보이 박태환과 베일에 감춰진 초특급 편셰프가 어머니 함께 요리를 선보인다. 이 과정에서 박태환이 19세 때 부모님께 장만해 드린 본가가 공개된다.

이날 공개되는 VCR 속 박태환은 평소와 달리 낯선 주방에서 모습을 드러냈다. 이곳은 박태환의 부모님이 계신 본가라고. 박태환은 "2007년 고3 때 이사 와서 부모님과 살던 곳"이라며 "본가 오면 그때 (집을) 사길 잘했다는 생각이 든다, 부모님 집은 제가 해드렸다"라고 말해 놀라움을 자아냈다.

이어 화면에 박태환이 춤을 췄던 광고 영상이 등장하자 그는 "많은 영상 중에…"라며 고개를 숙인다.

붐이 "그 시절에 광고 몇 개나 찍었냐, 기사 보니 광고 20개를 거절했다더라"라고 묻는다.

박태환은 "개수를 잘 모르겠다"라고 말한다. 본가는 현관 입구에서부터 집안 곳곳에 박태환 사진이 붙어있는가 하면, 각종 메달과 신문 기사 스크랩 등이 가득한 모습이다.

이날 방송에선 박태환과 어머니의 유쾌한 티키타카를 확인할 수 있다.

한편 박태환의 집과 19세 시절 이야기는 19일 저녁 8시 30분 '편스토랑' 방송에서 공개된다.