“푸틴 매우 실망… 러 원유 수입 중단해야” 트럼프, 우크라 휴전 논의 불만

도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나와 휴전 논의에 소극적인 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 대해 매우 실망스럽다며 불만을 표했다.

15일(현지시간) 미국 알래스카에서 만날 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 18일(현지 시간) 영국 런던에서 열린 키어 스타머 영국 총리와의 공동 기자회견에서 러시아와 우크라이나 전쟁에 대해 “푸틴 대통령과의 관계 때문에 (풀기) 가장 쉽다고 생각했던 것”이라며 “그러나 그는 저를 매우 실망시켰다”고 말했다.

종전 협상이 길을 잃었다고 보느냐는 취재진 질문에도 거듭 “그는 저를 실망시켰다”고 토로했다.

이어 “그는 많은 사람들을 죽이고 있으며, 그보다 많은 사람들을 잃고 있다. 솔직히 러시아 군인들이 우크라이나 군인들보다 더 높은 비율로 살해되고 있다”고 비판했다.

트럼프 대통령은 대선 후보 시절 하루 만에 우크라이나 전쟁을 끝낼 수 있다고 장담했으나, 취임 후에도 좀처럼 해결의 실마리를 찾지 못하고 있다. 지난달에는 푸틴 대통령과 미국에서 직접 만나기도 했으나 진척이 없는 것은 마찬가지다. 이에 트럼프 대통령은 유럽 국가들이 당장 러시아산 원유 수입을 중단해 압박 수위를 높여야 한다고 주장하고 있다.

이날도 “아주 간단히 말해, 원유 가격이 떨어지면, 푸틴은 물러설 것이다”며 “그는 선택의 여지가 없을 것이고, 그 전쟁에서 손을 뗄 수밖에 없을 것이다”고 주장했다.

러시아산 원유를 수입하는 유럽 국가들을 향해서는 “그렇게 해서는 안 된다. 그것은 미국에 공정한 일이 아니다”고 불만을 표했다.

다만 푸틴 대통령을 미 알래스카로 초청했던 것을 후회하느냐는 질문에는 “아니다”고 선을 그었다.

이날 기자회견에서는 이스라엘군이 가자지구 최대 도시 가자시티에 대한 지상전을 강화하면서 민간인 피해 우려가 커지고 있으나, 인질들이 석방되는 것이 먼저라는 입장도 밝혔다.

트럼프 대통령은 굶주림과 민간인 피해를 막기위해 언제 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 설득할 것이냐는 질문에 "이것을 끝내길 원하지만, 인질들이 돌아와야 한다. 하마스가 위협해온 것처럼 인질들이 인간 방패로 쓰여서는 안 된다"고 강조했다.