“식기와 과일∙채소 더욱 깨끗하게”...라이온코리아, ‘참그린 트루워시 어드밴스 액체세제’ 리뉴얼

라이온코리아가 식기세척기 액체세제 사용자들의 편의성을 고려해 ‘참그린 트루워시 어드밴스 액체세제’를 선보였다고 19일 밝혔다.

이번 신제품은 과일과 채소까지 세척할 수 있도록 기능은 확대하면서 편리한 액체 제형과 강력한 세척력은 그대로 유지했다.

라이온코리아

특히 리뉴얼을 통해 성분 구성을 변경해, 식기와 과일∙채소까지 세척이 가능해졌다. 식물 유래 계면활성제와 식품용 거품조절제를 함유해 예민하게 관리해야 하는 아이용 식기에도 사용할 수 있다.

‘참그린 트루워시 어드밴스 액체세제’는 한국 식단 맞춤 세정 설계로 단백질과 기름 오염, 커피 얼룩 등을 말끔하게 씻어낸다. 자사 일반 주방세제 대비 50배 많은 구연산소다를 함유해 광택 효과도 제공한다.

‘참그린 식기세척기 액체세제’는 ▲쉬운 용량 조절 ▲적은 가루 날림 및 잔여물 ▲식기세척기 세제 투입구 관리의 수월함 등의 편의성으로 꾸준히 사랑받고 있다.

라이온코리아 관계자는 “충성도가 높았던 식기세척기 액체세제의 활용성을 높이고 구매 만족도를 향상시키기 위해 리뉴얼을 진행했다”며 “과일∙채소용 세척제를 따로 살 필요가 없어 나날이 오르는 장보기 물가에 조금이나마 경제적 부담을 덜어줄 것으로 기대된다”고 전했다.

한편 참그린은 국내 식기세척기 보급 확대에 맞춰 ‘트루워시 어드밴스 액체세제’, ‘제로파워 식기세척기 타블렛 세제’ 2가지 제형의 식기세척기 세제 라인을 운영하며 다양한 소비자 니즈를 충족시키고 있다.