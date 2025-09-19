전자발찌 찬 김건희, ‘카메라 의식?’ 수감 중 휠체어 타고 병원 진료

‘구치소 수감자 복장, 마스크와 안경 착용’

구속 수감 중인 김건희 씨가 구치소 외부 병원을 방문하는 모습이 포착됐다. 지난 6월 12일 서울남부구치소에 수감된 이후 처음으로 외부에서 김 씨의 모습이 공개된 것이다.

윤석열 전 대통령 부인 김건희 씨가 휠체어를 탄 채 직원의 보조를 받으며 진료실로 들어가는 모습. MBN 보도화면 캡처

18일 MBN에 따르면 김 여사는 서울 동작구의 한 대형병원에서 휠체어를 탄 채 직원의 부축을 받으며 진료실로 이동하는 모습이 포착됐다. 김 씨는 구치소 수감자 복장을 입고 마스크와 안경을 착용했으며, 카메라를 의식한 듯 고개를 돌리는 모습도 포착됐다.

특히 왼쪽 발목에는 전자발찌가 채워져 있었고, 무릎 위에 덮인 담요 아래로 수갑이 착용된 것으로 추정된다. 이는 구속된 피의자의 외부 이동 시 일반적으로 취해지는 조치다.

김 씨 측은 “극심한 저혈압으로 인해 구치소 내 진료로는 한계가 있어 외부 병원 진료를 받았다”고 밝힌 것으로 알려졌다.

김 씨는 수감 중 혈압이 최고 70, 최저 35까지 떨어져 어지럼증과 실신 증세를 보인 것으로 전해졌다.

서울남부구치소 측은 외부 진료 필요성을 판단하기 위해 혈압 측정 및 혈액 검사를 진행한 것으로 알려졌다.

앞서 윤석열 전 대통령도 수감 중 진행한 바 있다. 윤 전 대통령 역시 휠체어를 탄 채 병원을 찾은 모습이 공개됐으며, 현재 건강 악화를 이유로 재판 출석을 미루고 있다.

이에 일각에서는 김 씨 또한 건강을 이유로 재판 출석을 회피하려는 것 아니냐는 의혹도 제기된다.

김 씨의 첫 공판기일은 오는 9월 24일 오후 2시 10분으로 예정돼 있다. 김 씨는 민중기 특별검사팀에 의해 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 등으로 지난달 29일 구속 기소됐다.