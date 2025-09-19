얼룩말인 줄 알았는데 와규였네?…日, 이그노벨상 19년 연속 수상

엉뚱하면서도 기발한 연구에 주는 이그 노벨상 수상자 명단에 일본이 19년 연속으로 이름을 올렸다. 이번에는 흑와규(黒毛和牛) 몸에 흰색을 칠해 얼룩말처럼 보이게 하면, 피를 빨아먹는 벌레의 접근을 줄일 수 있다는 연구를 통해서다.

흑와규 몸에 흰색 도료를 칠해 얼룩말처럼 보이게 만든 모습. 일본 아이치현농업종합시험장 제공, 니혼게이자이신문

19일 교도통신 등에 따르면 농업·식품산업기술종합연구기구의 고지마 도모키 연구원 등이 속한 팀이 18일(현지시간) 미국 보스턴에서 열린 이그 노벨상 시상식에서 생물학상 수상자로 선정됐다.

고지마 연구원은 아이치현농업종합시험장에서 근무하던 2017∼2018년 교토대학과 공동 실험을 통해 흑와규 몸에 얼룩무늬를 만들면 쇠파리 등의 벌레가 다가오기 어려워진다는 사실을 입증해 2019년 국제 학술지에 발표했다.

흑와규 6마리를 △흰색 수성 도료를 발라 얼룩무늬를 그린 소 △검은색 도료를 발라 눈에 안 띄는 무늬를 그린 소 △무늬를 그리지 않은 소로 나눠 관찰을 했더니, 흑백 얼룩무늬를 그린 소가 다른 두 집단에 비해 몸에 달라붙는 파리 수가 절반가량 적었다는 것이다. 30분 동안 흑백 얼룩무늬 소에는 56마리, 검은색 무늬 소에 112마리, 무늬가 없는 소에 129마리의 파리가 접근했다.

소가 고개를 흔들거나 제자리걸음을 해 파리를 쫓아내는 행동 역시 줄어들었다.

고지마 연구원은 TV를 보다가 우연히 얼룩말 같은 흑백 표면에는 파리가 내려앉을 확률이 낮다는 가설을 접하고 연구를 시작했다. 이는 편광효과 때문에 파리의 지각 능력이 떨어지기 때문으로 알려졌다.

18일(현지시간) 미국 보스턴에서 열린 이그 노벨상 시상식에서 고지마 도모키 연구원 등이 생물학상 수상자로 선정되고 있다. 보스턴=AP연합뉴스

소는 쇠파리 등이 꼬이면 체중이 좀처럼 늘지 않거나 젖량이 줄어들어 경제적 손실이 커진다. 파리를 쫓느라 먹이를 먹거나 쉴 시간이 줄어들기 때문이다.

고지마팀 연구는 살충제에 의존하지 않는 해충 대책이자 소의 스트레스를 경감하는 동물 복지 대책으로 이어질 수 있다는 설명이다.

다만 흰색 줄무늬를 그린 도료는 며칠 만에 지워져 버리기 때문에 장기적 지속성을 가진 기술 개발이 과제로 남아있다고 한다.

고지마 연구원은 교도에 “매우 놀랐다”며 “영광이다. 아직도 실감이 나지 않는다”는 수상 소감을 전했다.

이그 노벨상은 미국 하버드대가 두 달에 한 번 펴내는 잡지 ‘있을 것 같지 않은 연구 회보’가 노벨상을 패러디해 1991년 만들었다. ‘웃긴 노벨상’, ‘엽기 노벨상’으로도 불린다.