아이유, 결국 사랑이 이긴다… 'Love wins all' MV 1억 뷰 돌파

아이유의 'Love wins all' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억 뷰를 돌파했다. 유튜브 '이지금' 영상 캡처

가수 아이유(IU)의 ‘Love wins all’ 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 1억 뷰를 돌파하며 또 하나의 기록을 세웠다.

소속사 EDAM엔터테인먼트에 따르면, 19일 낮 12시 27분 기준 아이유의 ‘Love wins all’ 뮤직비디오는 1억 뷰를 달성했다.

‘Love wins all’ 뮤직비디오는 아이유와 방탄소년단 뷔의 열연으로 가득 채워진 작품으로 영화 같은 서사를 자랑하지만, 무엇보다 공개 직후 팬들의 뜨거운 호응으로 새로운 서사를 갖추게 되었다.

한 네티즌이 뮤직비디오에 등장하는 아이유와 뷔에게 ‘태준’과 ‘지혜’라는 이름을 붙이면서 또 하나의 이야기를 갖게 된 것이다. 두 사람은 디스토피아에서 살아남기 위해 도망치면서도 끝까지 손을 놓지 않는다.

'Love wins all' 뮤직비디오 스틸컷. 아이유 'Love wins all' 뮤직비디오 캡처

네티즌들은 “태준과 지혜, 무슨 느낌인지 알 것이다”라며 언어로는 전달되지 않는 두 사람의 분위기를 전달하며, ‘결국 사랑이 모든 것을 이긴다’는 가사가 발버둥 치면서도 놓을 수 없는 사랑의 이야기임을 피력했다.

‘Love wins all’의 뮤직비디오는 엄태화 감독의 연출로, 한 편의 영화를 보는 듯한 아름다운 영상미를 자랑한다. 73개국에서 유튜브 인기 동영상 1위를 차지했으며, 1회 시청에서 나아가 ‘N차 시청’이 이어졌고 현재까지 꾸준한 사랑을 받고 있다.

아이유의 'Love wins all' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억 뷰를 돌파했다. EDAM엔터테인먼트 제공

‘Love wins all’은 ‘스물셋’, ‘밤편지’, ‘팔레트’, ‘삐삐’, ‘Blueming’, ‘에잇’, ‘Celebrity’, ‘라일락’에 이어 아이유 통산 9번째 억대 조회 수 뮤직비디오 기록이다. 이번 1억 뷰 돌파로 아이유는 또 하나의 의미 있는 기록을 추가했다.

공개 직후 멜론TOP100·HOT100, 지니, 벅스 등 주요 음원 차트 1위를 석권했으며, 해외에서도 아이튠즈 톱 송 차트 23개 지역에서 1위를 기록했다. 또한 아이유는 같은 해 미국 빌보드의 ‘글로벌 넘버 1 아티스트 시리즈(Global No. 1 Artist Series)’ 한국 대표로 선정됐다.

한편, 지난 10일 공개된 아이유의 신곡 ‘바이, 썸머’는 국내 주요 음원 차트에서 1위를 차지하며 큰 사랑을 받고 있다.

'바이, 썸머' 앨범 커버. EDAM엔터테인먼트 제공

미국 포브스(Forbes)에서는 아이유에 대해 “K팝과 K드라마의 여왕”이라고 칭하며 아이유의 신곡 발매에 대해 언급하고 해외 아이튠즈 차트에서도 1위를 차지하는 등 해외에서도 화제를 모으고 있다.

‘바이, 썸머’는 아이유가 ‘2025 IU FAN MEET-UP [Bye, Summer]’ 콘서트에서 선공개한 곡으로, 원래는 따로 음원을 내지 않겠다고 했지만 여름의 끝자락 아침에 예고 없이 공개해 더 큰 화제를 모았다.

네티즌들은 “여름이 다 지나갈 때 내 준 이 노래는 앞으로 매년 여름 생각날 것”, “이렇게 듣다가 가을이 찾아오면 ‘가을아침’을 듣겠지”, “아직도 콘서트 때 ‘비 오네’ 하면서 기타를 들고 노래를 부르던 모습이 눈에 선하다” 등 ‘바이, 썸머’에 대한 애정을 표했다.