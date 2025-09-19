김숙, '♥구본승'과 10월 7일 결혼설에 결국 입 열었다

KBS 2TV '옥탑방의 문제아들 시즌2'

코미디언 김숙이 구본승과 곧 임박한 결혼설에 결국 입을 열었다.

지난 18일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들 시즌2'에는 대한민국 법의학계의 권위자로 불리는 서울대학교 의과대학 법의학교실 유성호 교수가 출연했다.

유성호 교수는 이날 법의학 교수이자 국과수 촉탁 법의관으로 지내며 겪은 충격적인 이야기들을 펼쳐 스튜디오에 충격을 안겼다.

유 교수는 27년간 총 3000건 이상의 부검을 진행해왔고 인생 첫 부검이 에이즈 환자였던 일화도 밝혔다.

부검 중 가장 기억에 남는 사건으로는 '윤 일병 사건'을 꼽았다. '윤 일병 사건'은 2014년 4월 육군 제28보병사단에서 고 윤승주 일병이 선임병사들의 가혹 행위로 사망한 군부대 폭행 사건이다.

당시 윤 일병이 사망한 주요 원인은 군 당국이 제기한 '질식사'라는 조작·은폐된 사인과 달리 폭행으로 인한 장기 이상과 혈류 이상 쇼크로 밝혀졌으며, 당시 공소장에 '폭행행위가 기도폐색의 유발요인으로 작용할 가능성이 크다'고 진술한 사람도 유성호 교수다.

또 유 교수는 국내 연간 부검 건수가 9000~1만 건에 달하지만 현역 법의학자는 52명에 불과하다며 법의학계의 힘든 현실을 밝혔다.

법의학자들은 함께 버스를 타면 사고를 당할 수 있으니 단체로 같은 버스에 탑승하지 않는다는 '웃픈'(웃기고 슬픈) 농담도 던졌다.

그러면서 유 교수는 "오랫동안 뵙고싶던 분이 계셔서 방송에 출연했다"며 김숙과 송은이를 향한 팬심을 전했다.

이어 유 교수는 김숙에게 "아까 김숙 씨 나이가 어떻게 되나 하고 검색해봤는데 구본승 씨와 결혼하신다더라"고 물었다.

이에 주우재가 "결혼이 한 달 남았다"고 덧붙이자, 김숙은 "가짜뉴스입니다. 이제 정확하게 얘기해야 된다. (구본승은) 제가 존경하는 분이다"라고 답하며 결혼설을 종식시켰다.