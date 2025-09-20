5년간 18개 사업, 89만명 참여…서울시, 청년 맞춤형 일자리 지원 늘려 나간다

서울시가 2021년부터 지원해 온 청년 구직 및 일자리 사업 결과, 올해 8월까지 18개 청년 일자리 사업에 총 89만여 명이 참여한 것으로 나타났다.

19일 서울시에 따르면 시는 청년 취업에 실질적으로 도움되는 ‘직무 경험’과 ‘맞춤형 역량 강화’를 중심으로 △청년취업사관학교 △청년인턴 직무캠프 △미래 청년 일자리 △서울청년 예비인턴 등 18개 사업에 7455억원을 투입해 왔다.

매칭박람회 기업부스. 서울시 제공

먼저 인공지능(AI)·디지털 분야 실무형 청년 인재 양성을 위해 직업교육과 일자리 연계를 밀착 지원하는 ‘청년취업사관학교’는 2021~2024년 총 272개 과정을 운영, 5952명이 수료(누적)해 평균 취업률 75.4%를 기록했다. 시는 올해 총 130개 과정을 운영해 3,300명의 청년 인재를 양성할 계획이다.

청년취업사관학교는 2021년 영등포 캠퍼스를 시작으로 서울 시내 1자치구 1캠퍼스를 목표로 현재 23개 자치구에서 운영되고 있다. 나머지 2개 자치구도 올해 10~11월 중 개관을 앞두고 있다.

경영사무, 영업·광고·마케팅, 국제협력 등 분야 사전 직무교육과 현장 인턴십을 결합해 청년 실무역량을 강화하고 취업 연계를 지원하는 ‘청년인턴 직무캠프’는 2021~2025년 총 412개 기업이 참여했으며, 지난해 58.7%(184명 중 108명)가 정규직 전환됐다.

기업 현장에서 직접 근무하며 일 경험을 쌓는 프로그램도 인기라고 시는 설명했다. 대학생이 졸업 전 기업 현장에서 직무를 경험하고 진로를 조기에 탐색할 수 있는 ‘서울 청년 예비인턴’은 2년간 총 1926명이 지원해 201명이 선발(근로계약 체결), 9.5대 1의 높은 경쟁률을 기록했으며 사업 참여를 희망하는 373개 사 중 92개 기업이 최종 선발됐다.

미취업 상태의 청년이 AI·온라인콘텐츠, 제로웨이스트, 소셜벤처 등 유망 분야의 기업에서 실무를 경험하며 고용승계를 목표로 하는 ‘미래 청년 일자리’도 있다. 2022년부터 817개 기업과 협력, 청년 7259명이 지원해 최종 2231명이 근로계약을 체결했으며 이 중 646명은 지원 종료 후 정규직 전환(고용승계율 44.5%)됐다.

‘미래 청년 일자리’사업은 종료 전 기업과 청년의 고용 관련 협의를 지원하고 고용승계가 이뤄지지 않는 경우 △취업컨설팅 △진로 상담 △멘토링 프로그램을 제공한다. 탈락한 청년은 서울시 일자리센터와 연계해 지속적인 취업 정보 제공과 지원을 이어가고 있다.

취업 청년에게 면접 정장을 대여해 주는 ‘취업날개서비스’는 올해 3만7697명(지난달 기준)이 서비스를 이용했다. 정장은 1회 3박 4일, 연간 1인당 10회까지 무료로 빌릴 수 있다.

시는 내년부터는 대학생과 20대 초기 청년에게 더 다양한 직무 경험 기회를 확대 제공한다는 방침이다. 대학·강소기업·공공기관 등과 협력해 졸업 전 직무 적합성에 맞는 실질적인 일 경험 프로그램을 강화하고, 기업과의 긴밀한 연계 체계도 강화해 나간다는 계획이다.

김철희 시 미래청년기획관은 “지속되는 취업난과 불확실한 미래 속 청년 눈높이에 맞춘 다양하고 현실적인 일자리 정책으로 든든한 성장 디딤돌이 되어줄 것”이라며 “청년이 자신의 가능성을 마음껏 펼칠 수 있도록 지속적인 지원과 혁신을 이어 나가겠다”고 말했다.