트럼프, 5000억원대 대만 무기지원 승인거부… “돈 많은 대만에 공짜 지원 어림없어, 우리 무기 사라”

도널드 트럼프 미국 대통령이 대만에 대한 4억 달러(약 5550억원) 규모의 방위 지원 패키지를 승인하지 않은 것으로 확인됐다. 중국과의 패권 전쟁 이후 대만의 안보상 가치가 훌쩍 커졌음에도 “공짜 지원은 없다”는 자신의 신조를 확고히 한 것이다. 미국과 중국이 무역 협상을 이어오며 정상회담 가능성까지 타진되는 등 관계 변화 가능성이 나타나는 가운데 대만을 적극적으로 지원해오던 미국의 정책 기조에 변화가 생긴 것 아니냐는 해석까지 나오고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

18일(현지시간) 미국 워싱턴포스트(WP)가 복수 관계자를 인용한 보도에 따르면 트럼프 대톨영이 승인을 거부한 대만 방위지원 패키지에는 탄약과 자율 드론 등 과거의 지원 패키지보다 더 치명적인 항목이 포함돼 있었다고 전했졌다. 이는 트럼프 대통령의 전임자인 조 바이든 전 대통령이 재임 기간 ‘대통령 사용 권한’(PDA) 절차 등을 통해 승인한 것이다. PDA는 대통령이 의회의 별도 허가없이 미군이 보유하고 있는 군 물자를 이전할 수 있도록 하는 권한으로 당시 바이든 전 대통령은 3건의 지원 패키지를 통해 장기 군사 원조까지 포함해 총 20억 달러(2조7000억원) 규모의 지원을 약속했다.

대신 트럼프 행정부는 대만에 대한 대규모 무기 판매를 추진하고 있다. 대만은 경제적인 여건이 좋은 나라이기 때문에 스스로 무기를 구매해야 한다는 것이 트럼프 행정부의 시각이라고 WP는 전했다. 이와 관련, 미국과 대만이 지난달 알래스카 앵커리지에서 열린 국방 당국 관계자 회의에서 미국산 무기 대규모 구입에 이미 합의했다고 관계자는 전했다. 총액은 수십억 달러(수조원) 규모로 대만은 의회에서 국방비 추가 지출 법안을 통과시켜 비용을 지불한다는 계획이다. 대만 정부는 국방비 규모를 내년 국내총생산(GDP)의 3.3%에서 오는 2030년 5%까지 늘리겠다고 앞서 밝혔다. 트럼프 행정부도 우선 대만에 대한 5억 달러 규모 무기 판매 가능성을 이번 주 의회에 비공식 통보한 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령은 러시아와 전쟁 중인 우크라이나에 대해서도 지원 대신 유럽에 무기를 판매하고, 이를 우크라이나에 지원하는 방안을 추진 중이다. 자국이 비용을 들여 지원하지 않겠다는 의사를 분명히 하고 있는 것이다.

다만 이 같은 방식으로는 대만의 방어 역량을 지원하는 데 역부족일 수 있다는 우려의 목소리도 나온다. 중국이 군사력을 빠르게 증강하고 있는데다 대만 주변에서 군사 훈련도 확충하고 있기 때문이다. 시진핑 중국 국가주석은 군에 대만 공격을 할 수 있는 준비를 2027년까지 하라고 지시한 것으로 미 정보당국은 파악하고 있다. 전직 국방부 관료이자 미국기업연구소(AEI) 소속인 댄 블루멘털은 “지금은 미국이 발을 뺄 시점이 전혀 아니다”라고 말했다. 이와 관련해 백악관은 “지원 패키지에 대한 결정이 최종적으로 이뤄진 것은 아니다”라고 밝혔다.