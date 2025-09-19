"추석연휴 벌초·성묘, 야외활동 때 진드기 매개 감염병 주의"

질병청 "긴 옷 입고 기피제 사용…귀가 후에는 바로 샤워"

쓰쓰가무시증·중증열성혈소판감소증후군 가을에 집중 발생

질병관리청은 가을에는 쓰쓰가무시증과 같은 진드기 매개 감염병이 집중적으로 발생한다며 벌초·성묘나 야외활동 시 각별히 주의해야 한다고 당부했다.



19일 질병청에 따르면 국내에서 발생하는 주요 진드기 매개 감염병은 쓰쓰가무시증과 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)인데, 2022∼2024년 전체 환자의 74.3%가 9∼11월에 발생했다.

사진=연합뉴스

쓰쓰가무시증은 쓰쓰가무시병 균에 감염된 털진드기 유충에 물렸을 때 감염되는 급성 발열성 질환으로 잠복기를 거쳐 10일 이내에 고열, 오한, 검은 딱지(가피) 등의 증상을 보인다. 지난해 발생 환자는 6천268명이었다.



털진드기 밀도는 평균 기온이 20도 이하로 낮아지는 9월 말부터 증가하기 때문에 추석 연휴 때 특히 주의해야 한다.



SFTS는 주로 바이러스에 감염된 작은소피참진드기에게 물렸을 때 감염되는데 5∼14일의 잠복기를 지나 고열, 구토 등의 증상을 보인다. 백신과 치료제가 없고 치명률(사망률)이 18.5%로 높다. 지난해에는 170명이 SFTS에 걸렸다.



질병청이 지난해 진드기 매개 감염병 환자의 역학 특성을 분석한 결과, 텃밭 관리를 포함한 농림 축산업 활동(59.0%)과 제초 작업(4.0%)이 주된 감염 위험 요인이었다.



질병청은 "진드기에 의해 발생하는 감염병을 예방하는 최선의 방법은 진드기에게 물리지 않는 것"이라며 "성묘나 벌초, 농작업 등 야외 활동을 할 때는 긴 옷을 입고 기피제를 사용해야 하고 귀가 후에는 바로 옷을 세탁하고 샤워해야 한다"고 당부했다.



또 "야외 활동 후 2주 이내에 발열, 구토, 설사 등 감기·몸살과 유사한 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 방문해 야외 활동을 했다는 것을 알리고, 진료받아야 한다"고 강조했다.

<연합>