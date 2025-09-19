윤상현 콜마부회장 “임시 주총 전 갈등해결 노력”

윤상현 콜마홀딩스 부회장이 콜마그룹 오너가 갈등 상황에 대해 “다음 주 (콜마비앤에이치) 임시주주총회가 있는데 그 전에 최대한 잘 풀어서 해결하려고 하고 있다”고 말했다.

윤 부회장은 19일 서울 코엑스에서 열린 ‘아마존 뷰티 인 서울 2025’ 행사에서 기자들과 만나 이같이 밝혔다.

윤 부회장은 “기본적인 방향은 주주가치를 높이기 위해 기업가치가 굉장히 중요하다는 것”이라며 “콜마에 오고 처음부터 일관되게 진행해왔던 일이고 앞으로도 이런 부분은 변함이 없다”고 설명했다. 그는 이어 “내부적으로 갈등이 있는 부분은 최대한 원만하게 풀어가려고 노력하고 있으니 조금만 기다려 주시면 감사하겠다”고 덧붙였다.

그러나 윤 부회장은 창업주인 아버지 윤동한 회장과의 관계와 관련해서는 “계속 연락을 하고 있다”며 어떤 대화를 나눴냐는 질문에는 “아버지와 아들과의 얘기”라고 말을 아꼈다.

윤 부회장이 콜마그룹 갈등 사태 이후 공식 행사에 모습을 나타낸 것은 이번이 처음이다. 콜마그룹 오너 일가의 갈등은 건강기능식품 자회사 콜마비앤에이치 이사회 개편을 두고 벌어졌다.

콜마홀딩스가 실적 부진 등을 이유로 이사회 개편을 요구하면서, 콜마비엔에이치 경영을 맡은 윤 부회장의 여동생인 윤여원 대표와 윤 부회장이 대치하는 상황이 됐다. 윤 회장은 윤 대표의 편에 서서 과거 윤 부회장에게 증여한 콜마홀딩스 지분을 반환하라고 소송을 제기하면서 부자 갈등으로까지 번졌다. 윤 부회장은 윤 회장을 직접 찾아가 독대하는 등 분위기를 풀기 위해 노력하는 상황이다.

갈등 상황의 분기점은 26일 세종시 세종테크노파크에서 열리는 콜마비앤에이치 임시 주주총회가 될 것으로 관측된다. 임시주총에서는 윤 부회장과 이승화 전 CJ제일제당 부사장의 사내 이사 선임 안건이 다뤄진다.