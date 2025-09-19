BYD, 19일부터 IFC몰에 ‘테크 라운지’ 팝업 운영

오는 28일까지 열흘간

사진=BYD코리아 제공

BYD코리아가 9월 19일부터 28일까지 열흘 동안 여의도 IFC몰 노스아트리움에서 ‘BYD 테크 라운지(TECH LOUNGE)’ 팝업 이벤트를 운영하며 소비자 접점 확대에 나선다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 BYD의 주요 전기차를 한자리에서 만나고 성능을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공한다.

지난 11일 고객 인도가 개시된 도심형 주행 전기 SUV BYD 씨라이언 7(BYD SEALION 7)을 비롯해 BYD 아토 3(BYD ATTO 3)와 BYD 씰(BYD SEAL)까지 올해 BYD코리아에서 출시한 모든 차종이 전시된다.

방문객들을 위한 다양한 프로그램도 마련했다. 여의도 도심에서 BYD 매력을 느낄 수 있는 시승 프로그램을 즐길 수 있다. 시승을 마친 고객에게는 IFC몰 내 카페에서 사용할 수 있는 ‘BYD 시그니처 메뉴’ 쿠폰이 제공된다.

또 현장에서 고객 정보를 제출하면 BYD 우산, 리유저블백, 스티커, 캐릭터 인형 등 다양한 기념품을 받을 수 있다.

BYD 씨라이언 7 고객 인도 개시를 기념한 이벤트도 진행한다. ‘바다사자(Sealion) 인형 뽑기’ 미니 게임에 참가할 수 있으며, 씨라이언 7과 함께 찍힌 사진을 소셜 미디어에 업로드한 고객 대상으로 추첨을 통해 추가 경품도 제공한다.

기존 BYD 차량 보유 고객이 현장에서 차량을 인증하면 스타벅스 기프트 카드를 제공한다.

BYD코리아 조인철 승용 부문 대표는 “국내 소비자분들의 관심 덕분에 올해 초 선보였던 3종의 차량을 무사히 출시할 수 있었다”며 “지금까지는 새로운 모델의 출시와 라인업 확대에 주력해왔다면 이제는 고객 한 분 한 분이 BYD와 함께하는 여정을 더 편리하고 즐겁게 체감하실 수 있도록 경험 강화에 집중해 나갈 예정”이라고 밝혔다.