APEC 때 시진핑 방한할 듯… 한·중 정상회담은 서울서 개최 무게

다음 달 말 열리는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기에 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 한·중 정상회담이 서울에서 열릴 것이란 전망이 나온다.

외교부 당국자는 19일 “정부는 시 주석의 경주 APEC 정상회의 참석 계기 양자 방한을 중국 측과 협의하고 있다”고 밝혔다. 10월 31일, 11월 1일로 계획된 APEC 정상회의 전에 할지 후에 할지 등 구체 일정과 방식 등이 협의 중인 것으로 파악된다.

여러 국가 정상이 모이는 다자 협의체인 APEC이 열리면, 주요 국가 간 별도 양자 정상회담이 함께 추진되곤 한다. 이번에 시 주석이 방한할 경우 2014년 박근혜정부 이후 11년 만의 국빈 방한이 될 가능성이 점쳐진다.

양자 회담 장소는 경주보다 서울이 더 유력한 분위기다. APEC 개최지인 경주는 다자 회의 목적의 시설 중심이라 약식 정상회담이 아닌 국빈 방문에 어울리는 양자 회담 장소로는 적절치 않다는 판단에서다.

앞서 조현 외교부 장관은 17일 중국 베이징에서 왕이 외교부장과 회담한 뒤 “APEC 정상회의에 시 주석이 참석하게 되면 양자 방문도 추진할 수 있다”고 말했다. 왕 부장은 시 주석 방한에 앞서 APEC 개최 전 한국을 찾아 시 주석의 일정 등을 최종 조율할 것으로 보인다.

이재명정부 출범 후 첫 한·중 외교장관회담이 열린 데 이어 한 달여 뒤 한·중 정상회담 개최 가능성까지 관측되는 가운데, 정부는 최근 국내 반중(反中) 집회를 엄중히 관리한다는 의지를 보이고 있다.

김민석 국무총리는 이날 일부 반중 집회와 관련 “필요시 집회 및 시위에 관한 법률과 경찰관직무집행법 등에 따라 강력하게 조치하라”고 지시했다. 서울 명동에서 열리던 반중 집회가 최근 영등포구 대림동으로 옮겨 열리자 경찰청장 직무대행에 이렇게 긴급 지시했다고 총리실은 전했다.

앞서 이재명 대통령도 지난 9일 국무회의에서 명동 ‘혐중 시위’에 대해 “그게 무슨 표현의 자유냐. 깽판이다. 그러면 안 된다”며 적극적인 대책 마련을 주문했다.

경찰은 이에 따라 지난 12일 시위대의 명동 진입 및 욕설, 폭행 등으로 외교 사절, 관광객 등과 불필요한 마찰을 유발하는 것을 금지하는 제한 통고를 내렸다. 이후 일부 시위대는 또 다른 중국인 밀집 지역인 서울 대림역 인근으로 장소를 바꿔 시위하는 모습이 포착됐다.