통계청, 추석 앞두고 성수품·외식 등 36개 품목 일일물가 조사

입력 : 2025-09-19 16:56:13
수정 : 2025-09-19 16:56:12
세종=권구성 기자 ks@segye.com
추석을 앞두고 통계청이 정부의 민생안정대책에 필요한 데이터를 확보하기 위해 ‘추석 명절 일일물가 조사’를 실시한다고 19일 밝혔다. 

안형준 통계청장이 15일 대전 동구 전통시장에서 최근 가격이 오른 쌀 품목의 일일 물가 조사를 실시하고 있다. 통계청 제공

이번 조사는 이날부터 다음 달 2일까지 열흘간 진행된다. 소고기와 조기 등 추석 성수품, 석유류, 외식 등 총 36개 품목이 대상이다.

 

구체적으로 농축수산물 24개(과일·채소·소고기·달걀·조기 등), 가공식품 5개(밀가루·두부·식용유 등), 석유류 3개(휘발유·경유·등유), 외식 4개(삼겹살·치킨 등) 품목이다. 서울과 부산 등 7개 특광역시에서 방문과 온라인 방식으로 조사하고, 그 결과를 관계부처에 매일 제공할 예정이다.

 

조사에 앞서 안형준 통계청장은 지난 15일 대전 신도시장을 방문해 사과, 배 등 과일류를 비롯한 추석 성수품 가격 동향을 점검했다. 안 청장은 “일일물가조사를 통해 파악한 주요 품목의 가격동향은 추석 성수품 수급안정과 관련 물가정책의 기초 자료로 유용하게 활용될 것”이라며 “앞으로도 활용성 높은 통계를 적기에 정확하게 생산하는데 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

권구성 기자

