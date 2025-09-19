한국P&G 오랄비, 리스테린과 이마트서 ‘구강케어 완벽조합’ 기획전 실시

한국P&G의 구강케어 브랜드 오랄비가 오는 29일까지 전국 이마트 매장에서 구강청결제 브랜드 리스테린과 ‘구강케어 완벽조합’ 기획전을 실시한다.

한국P&G 제공

이번 기획전은 떡, 한과 등 달고 기름진 음식 섭취가 늘어나 구강 관리에 주의가 필요한 추석 연휴를 앞두고 마련됐다. 두 브랜드의 대표 제품을 조합해 양치와 가글로 치주질환의 원인이 되는 플라그 제거부터 입 속 유해균 억제까지 구강 건강을 종합적으로 관리할 수 있도록 구성했다.

행사는 전국 100여개 이마트 매장에서 오랄비 칫솔 2종과 리스테린 구강청결제 2종을 대상으로 교차 원플러스원(1+1) 증정 혜택을 제공한다. 증정 제품은 고객이 개인의 취향과 구강 고민에 맞춰 자유롭게 선택할 수 있다.

한국피앤지 오랄비 관계자는 “이번 기획전을 통해 추석 연휴를 앞두고 나를 위한 구강 관리 루틴을 합리적으로 준비해보시기 바란다”며 “앞으로도 오랄비는 일상에서 구강 건강을 손쉽게 관리할 수 있도록 우수한 제품과 다양한 혜택을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.