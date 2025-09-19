성북구, 청년의 날을 기념 ‘청년 일자리박람회’ 개최 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

19일 서울 성북구 성북천 분수광장 일대에서 청년의 날을 기념해 열린 ‘청년 일자리박람회’에서 참가자들이 공개 모의 면접을 보고 있다.

19일 서울 성북구 성북천 분수광장 일대에서 청년의 날을 기념해 열린 ‘청년 일자리박람회’에서 참가자들이 상담을 하고 있다.

19일 서울 성북구 성북천 분수광장 일대에서 청년의 날을 기념해 열린 ‘청년 일자리박람회’에서 참가자들이 타로 체험을 하고 있다.

서울 성북구는 청년의 날을 기념해 19일과 20일 성북천 분수광장 일대에서 ‘청년 일자리박람회’를 개최했다.

청년 일자리박람회 첫째 날인 19일에는 공개 모의 면접과 취업 특강, 이력서와 자기소개서 첨삭을 주제로 한 일대일 개인 컨설팅 등 다양한 프로그램이 진행되고 둘째 날인 20일에는 청년의 날 취지에 맞춰 공연과 체험 중심의 축제가 열린다. 밴드 ‘맥거핀’을 비롯해 고려대와 국민대, 성신여대와 한성대 동아리와 스탠드업 코미디언 ‘금개’가 무대에 오른다.

이밖에 구의 청년 정책을 알리는 홍보 부스와 자신과 어울리는 색깔을 확인하는 퍼스널컬러 찾기, 캐리커처와 디퓨저 만들기 등을 체험할 수 있는 부스도 마련된다. 이벤트 부스에선 포토존과 인생네컷, 스탬프 투어와 미니 게임 등 참여형 프로그램도 운영한다.