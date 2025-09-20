포스코청암재단, 대학 신입생 40명에 장학증서 전달

포스코청암재단이 경북 포항과 전남 광양 지역출신 대학 신입생 40명을 제20기 ‘포스코비전장학생’으로 선발하고, 19일 서울 포스코센터에서 장학증서 전달식을 가졌다.

선발 장학생들에게는 앞으로 대학 재학기간 동안 학기당 250만원의 생활장학금이 주어진다.

포스코청암재단이 19일 서울 포스코센터에서 2025년 포스코비전장학생 40명 선발하고 학생들에게 장학증서를 수여하고 있다. 포스코청암재단 제공

지역과 국가의 미래를 이끌 지역사회 우수대학생들을 대상으로 하는 ‘포스코비전장학 프로그램’은 2006년 첫 사업을 시작해 지금까지 20년 동안 676명의 학생에게 78억원의 장학금을 전달해왔다.

특히 올해는 과학분야 우수인재 선발비중을 확대했으며, 다문화가정 출신 인재들도 포함됐다.

장학생들에게는 장학금 외에도 해외봉사 활동참여, 진로 멘토링 프로그램 제공, 지역 및 소규모 네트워킹 활동 등 다양한 혜택을 통해 장학생 스스로 네트워크를 넓히고 미래 진로를 구체화해 나갈 수 있도록 지원하고 있다.

증서수여식에 참석한 카이스트 최은석 학생은 “과학분야에서 세계적인 연구자가 되어 장학금으로 받은 지원에 보답하고, 자신도 지역과 국가에 베푸는 삶을 살고싶다”고 당찬 포부를 밝히기도 했다.