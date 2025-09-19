서영교, '조희대 회동 의혹'에 "제보자, 특검 나가 얘기할 용의"

"정확한 정보 있다…녹취파일, 제보 내용이 AI라는 것은 아냐"

김병기 "조희대 부인했는데 '아니다, 이런 근거 있다'는 얘기해야"

더불어민주당 서영교 의원은 19일 자신이 제기한 이른바 '조희대·한덕수 회동 의혹'을 놓고 진위 공방이 벌어지는 것과 관련, "(의혹 관련 제보자들이) 특검이 수사하면 나가서 얘기할 용의가 있다고 들었다"고 말했다.



서 의원은 이날 국회에서 기자들과 만나 해당 의혹과 관련해 "정확한 정보도 있고 제보가 다 돼 있는 것"이라며 이같이 밝혔다.

더불어민주당 서영교 의원. 연합뉴스

그는 오찬 회동설에 등장하는 조 대법원장과 한 전 총리 등을 겨냥해 "그들 양심의 가슴에 쿡 찔릴 것이라 생각한다. 그것을 특검이 수사해달라고 얘기한 것"이라고 강조했다.



앞서 서 의원은 지난 5월 이재명 대통령의 대선 후보 시절 공직선거법 유죄 취지 파기환송 결정이 내려진 직후 국회 법사위 전체회의에서 관련 의혹을 제기했다.



당시 그는 "1년 전 윤석열과 조희대 간 이야기가 있었다. 조희대가 '이재명 사건이 대법원에 올라오면 제가 바로 정리하겠다'고 한 제보를 제가 받았다"며 "이번 (파기환송) 판결을 보고 나서 그때 그 얘기를 제게 제보해준 것"이라고 말했다.



서 의원은 이후 "이것도 의혹이지만 들어보라. 제가 말했던 내용과 똑같은 내용이 들린다"며 해당 의혹을 전언한 음성 파일을 법사위 회의장에서 공개했다.



서 의원은 이날 기자들과 만나 녹취파일 속 음성이 인공지능(AI)으로 조작된 것 아니냐는 취지의 질문을 받자 "(해당 파일을 처음 공개한 열린공감TV에) 물어보셔야 한다. 내가 물어보니 아니라고 했다"며 "앞부분 김건희 관련 내용이 AI라는 뜻으로 표시한 것이지 제보 내용이 AI인 것은 아니다"라고 설명했다.



그러면서 "한덕수를 (국민의힘 대선후보로) 옹립하기 위한 과정에 권영세, 권성동, 윤석열 등 관계자들이 전부 연루돼 있다고 본다"며 "그래서 이런 것들이 전부 다 수사 대상에 들어가야 한다고 생각한다"고 강조했다.



한편 김병기 원내대표는 이날 오후 이른바 회동설과 관련, "조 대법원장이 만남 자체를 부인해 버려서 상황이 이상하다"며 "부인을 했으면 '아니다, 이런 근거가 있다'는 얘기를 (의혹 제기자들이) 해야 한다. 근거가 있으니 얘기했을 것이 아닌가"라고 재차 말했다.



이어 "의원이란 직책이 의혹을 제기하는 것이다. 의원이 의혹제기도 못하는가"라며 "조 대법원장이 '안 만났다' 하니 더 확실히 해명하라는 것"이라고 언급했다.



김 원내대표는 앞서 이날 오전 라디오 인터뷰에서 "지금 조 대법원장을 비롯해 당사자들이 일제히 부인하고 나선 것인데, 그렇다면 처음 거론한 분이 이런 것 때문에 (말)했다는 얘길 하는 게 좋은 방법"이라며 "(의혹을) 말씀하신 분이 해명해야 할 것 같다"고 말했다.

<연합>