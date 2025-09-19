‘등반신고제’ 확대 시행 앞두고…주요 산악단체 “즉각 철회하라”

국립공원공단의 ‘등반신고제’ 확대 시행을 앞둔 가운데, 국내 주요 산악단체들이 제도의 즉각 철회를 요구했다.

한국산악회 제공

지난 13일 서울 우이동 집회에는 한국산악회, 대한산악연맹, 한국대학산악연맹, 서울시산악연맹 등 4대 단체와 지역 상인회가 동참했다. 이들은 전면 재검토를 촉구했다.

이 제도는 이미 설악산, 월출산 등 7개 산악국립공원에서 시행돼 왔다. 온라인 예약 의무, 잦은 입산 통제, 과도한 페널티는 산악계의 불신을 키워왔다는 지적이다.

특히 중장년층에게는 어플리케이션만을 통한 예약 시스템이 큰 장벽으로 작용했다는 평가가 적지 않다.

지역 상권도 직격탄을 맞고 있다.

우이동·도봉동 상인들은 “예보만 믿고 내려지는 일방적 통제로 비가 오지 않는 날에도 탐방로를 폐쇄한다”며 “특히 봄, 가을 반복되는 주말 비로 주말 손님이 끊겨 생계가 위태롭다”고 호소했다.

실제로 사전 통보 없이 탐방이 차단돼 발길을 돌리는 등산객이 늘면서, 상권에는 잦은 마비현상이 찾아오고 있다.

이에 한국산악회를 중심으로 꾸려진 ‘등산허가제 대책협의회’는 매주 1인 시위와 함께 10만명 서명운동을 벌이고 있다.

서명 참여가 빠르게 확산되면서 산악계 전체가 규제 철폐 행동에 나선 상황이다.

변기태 한국산악회 회장은 “세계문화유산으로 지정된 알피니즘 정신을 존중하고, 국민의 권리를 보장하는 방향으로 거듭나야 한다”며 “대자연의 주인은 국민”이라는 의미의 ‘대자연 시민권’을 선언했다.