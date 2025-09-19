기안84 "술 없이는 잠 못 잤다"… 알코올 의존증 극복한 '이 방법'

기안84가 과거 알코올 의존증으로 힘들었던 시기를 고백했다. 유튜브 채널 '션과 함께' 영상 캡처

웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 과거 알코올 의존증으로 힘들었던 시기와 이를 극복한 방법에 대해 이야기했다.

18일 가수 션의 유튜브 채널 ‘션과 함께’에는 ‘러닝 전후로 삶이 달라진 우리 기안84’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 기안84는 션과 함께 러닝을 하며 건강을 찾은 비법과 삶의 변화에 대해 이야기했다.

두 사람은 함께 ‘나 혼자 산다’에 출연해 러닝을 했던 일화를 추억했다. 기안84는 “저는 원래 저녁에 뛰는데 형이 불러서… 정말 아침마다 매번 이걸 포기하고 싶은데, 형님 얼굴을 떠올리면 약속을 파투낼 수 없겠더라”면서 “하지만 형님 때문에 강제로 운동하게 되고 굉장히 좋은 것 같다”고 말했다.

운동이 마냥 쉽지만은 않았던 기안84. 유튜브 채널 '션과 함께' 영상 캡처

기안84는 “형님 말로는 뛰고 일을 하면 힘이 넘친다고 그러지 않느냐. 그런데 너무 피곤하더라. 죽을 것 같아!” 라면서 “5시에 모여서 운동하고 집에 가면 7시인데, 그럼 그때부터 자서 점심쯤에 일어나서 하루가 엉망이 돼”라며 마냥 쉽지만은 않았던 러닝 경험을 털어놓기도 했다.

8km 러닝에 도전한 이들은 러닝을 하며 다양한 이야기를 나눴다. 기안84는 “정신 건강도 그때 약도 많이 먹고, 육체적으로도 몸이 계속 안 좋아져서 뛰는 거였는데, 40살 정도 되니까 열심히 한 운동이 달리기밖에 없더라”고 이야기했다.

운동의 중요성에 대해 이야기하는 기안84. 유튜브 채널 '션과 함께' 영상 캡처

앞서 예능 프로그램을 통해 공황장애를 앓고 있다고 밝혔던 기안84는 “31살쯤 웹툰 ‘복학왕’ 연재를 시작한 그 날 공황장애가 찾아왔다. 병원도 여기저기 가보고 약도 먹어봤고 상담도 받았지만 효과가 없더라”고 전했다. 그 후 병원에서 공통으로 말한 건 결국 운동이었기에 러닝을 시작하게 됐다고 말했다.

“확실히 건강한 육체에 건강한 정신이 깃든다”고 말한 기안84는 “예전에는 친구들과의 술자리에서 도파민과 즐거움을 찾다가, 운동하고 나니까 지금은 삶의 만족도가 많이 올라갔다”고 털어놓기도 했다.

알코올 의존증에 시달렸던 기안84. 유튜브 채널 '션과 함께' 영상 캡처

이어 그는 러닝을 시작하기 전에는 심각한 술 의존증에 시달렸다는 고백을 하기도 했다. 기안84는 “몸이 아픈데도 술을 마셨고, 안 마시면 잠을 못 잤다”면서 “위스키 반병을 하루에 먹고, 이틀이면 한 병을 마셨다. 일주일이면 거의 세 병을 넘게 마실 정도였다”라고 고백했다.

그런데 “달리기가 늘수록 술이 줄더라”고 말한 기안84는 “음주도 운동과 똑같은 것 같다. 오늘 운동 너무 많이 한 것 같은데? 라고 생각해도 다음 날이면 또 하고 있다”면서 음주의 경각심과 달리기의 중요성에 대해 이야기했다.

'건강해지는 중독', 러닝. 유튜브 채널 '션과 함께' 영상 캡처

자신의 건강이 회복된 것은 러닝 덕분이라고 밝힌 그는 “러닝을 한 후로 아침마다 오던 고통도 사라졌고 살도 7kg 정도 빠졌다”고 말했다. 션은 “러닝은 술과 반대로 ‘건강해지는 중독’이다”라며 기안84의 용기를 북돋워 줬다.

기안84는 “원래 삶의 만족도가 60점이라면 지금은 80점이다”라며 “막상 죽을 것 같으니 ‘건강하게 살아야겠다’는 생각이 들더라. 앞으로도 최소 일주일 2~3번은 꾸준히 달릴 거다”라면서 건강한 삶을 살아갈 것을 다짐했다.