‘최대 100mm 이상’ 비 예보…왜 하필 주말인가?

토요일 새벽 전국에 시간당 20∼30㎜씩 호우가 내리겠다.

서쪽에서 저기압이 접근해오면서 19일 오후 5시 현재 수도권을 비롯한 중부지방과 경북 북부지역을 중심으로 비가 내리고 있다.

이날 밤부터 전남과 경남에도 비가 내리는 등 비가 내리는 지역은 점차 확대되겠다.

이후 20일 오전까지 비가 이어지다가 대부분 그치겠으나 경북동해안은 20일 밤, 강원영동은 21일 오전까지 강수가 계속되겠다.

저기압 앞쪽에서 고온다습한 공기가 강하게 불어 들면서 20일 새벽 곳곳에 시간당 강우량 20∼30㎜의 집중호우가 오겠다.

충남서부와 전북서부에는 다른 지역보다 거세게 시간당 30∼50㎜씩 비가 쏟아지겠다.

충남서해안과 전북에는 20일까지 30∼80㎜(충남남부서해안 최대 100㎜ 이상)의 비가 더 내리겠다.

또한 인천·경기남부·서해5도·강원영서남부·강원영동·대전·세종·충남내륙·충북·광주·전남·대구·경북·경남서부·울릉도·독도에 20∼60㎜(강원남부동해안·대전·세종·충남내륙·경북북부·울릉도·독도 최대 80㎜ 이상), 제주에 10∼60㎜, 서울·경기북부·강원영서중부·강원영서북부·부산·울산·경남에 10∼40㎜의 추가 강수가 전망된다.

기온은 20일의 경우 아침엔 평년기온과 비슷하거나 그보다 높겠고, 낮에는 평년기온과 비슷하거나 약간 낮겠다. 흐리고 고온다습한 공기가 유입될 때 특징이다.

20일 아침 최저기온은 16∼24도, 낮 최고기온은 21∼29도겠다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울·인천 18도와 24도, 대전 18도와 26도, 광주 22도와 26도, 대구 19도와 27도, 울산 20도와 28도, 부산 24도와 29도다.

일요일인 21일은 아침 최저기온과 낮 최고기온이 각각 13∼20도와 23∼29도로 아침과 낮 기온 모두 평년기온과 비슷할 것으로 예상된다.

제주에 당분간, 전국 해안에 주말 간 순간풍속 시속 55㎞(제주산지는 70㎞) 안팎의 강풍이 불겠다.

바다의 경우 서해먼바다와 동해중부해상, 동해남부북쪽해상에 20일부터 시속 25∼55㎞(7∼15㎧)의 강풍과 1.0∼3.5ｍ 높이의 높은 물결이 이어지겠다. 다른 해상에도 21일부터 바람이 강하게 불고 물결이 높게 일겠다.