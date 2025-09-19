하마스 "이스라엘, 인질 단 한명도 돌려받지 못할 것"

가자시티 지상전 강행에 최악으로 치닫는 이·팔 전쟁

팔레스타인 이슬람 무장정파 하마스는 가자시티 지상 군사작전을 강행하는 이스라엘을 향해 “단 한명의 인질도 돌려받지 못할 것”이라고 경고했다. 이스라엘이 제노사이드(대량 인명 학살)을 자행하고 있다는 국제적 비판이 확산하는 가운데 하마스가 인질 살해를 언급하며 양측의 충돌은 최악의 상황으로 치닫고 있다.

하마스의 군사조직 알카삼여단은 지난 18일(현지시간) 밤 성명에서 “그들의 운명은 론 아라드와 같을 것”이라며 이같이 밝혔다. 아라드는 1986년 레바논에서 실종된 이스라엘 공군 장교다. 이스라엘은 지난 2016년 아라드가 1988년 레바논에서 포로 상태로 숨졌다고 발표한 바 있다.

가자시티 폐허 걷는 팔레스타인 주민. EPA연합뉴스

알카삼여단은 이스라엘이 추가 사상자를 무릅쓰고 가혹한 소모전을 하려 한다며 “인질들은 가자 곳곳에 흩어져있고, 네타냐후가 그들을 죽이겠다고 결정한 이상 우리는 그들을 살려두지 않을 것”이라고 강조했다.

같은날 하마스 고위급 바셈 나임 이날 카타르 매체 알아라비 인터뷰에서 “이스라엘이 가자시티에서 군사작전을 확대하는 한 휴전 협상은 불가능하다”고 말했다. 나임은 “공세는 격렬한 저항에 부딪힐 것이며 주민들에게 닥칠 죽음은 그곳에 있는 이스라엘 인질들에게도 닥칠 것”이라고 경고했다. 나임이 언론 인터뷰에 응한 것은 지난 9일 이스라엘이 카타르 수도에 머무는 하마스 지도부를 공습했을 때 이후 처음이다. 나임도 당시 표적이 됐던 인물 중 하나로 알려졌다.

하마스가 2023년 10월 7일 이스라엘을 기습 공격하면서 납치했던 인질 251명 중 47명이 아직 가자지구에 남아 있다. 이 가운데 20명이 생존한 것으로 추정된다.

이스라엘은 지난 15일 가자시티 장악을 위한 지상전에 돌입했다. 이스라엘군은 19일 기준으로 가자시티 주민 약 100만명 중 48만명이 가자지구 남부로 대피했다고 집계했다.