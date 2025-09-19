트럼프·시진핑 3개월만 통화…‘틱톡·관세’ 논의 가능성

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 19일(현지시간) 3개월 만에 전화 통화를 했다.

AP통신에 따르면 트럼프 대통령은 현지시간으로 오전 8시경 시 주석과 통화했다. 중국 공산당 기관지인 인민일보도 “시 주석이 트럼프 대통령과 통화했다”고 짧게 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽), 시진핑 중국 국가주석. AFP연합뉴스

이번 통화는 중국계 동영상 플랫폼 ‘틱톡’의 대주주 지분을 미국 기업이 인수하는 방안에 대해 합의한 데 이어 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 전날 “틱톡과 무역 문제를 논의하기 위해 시 주석과 통화할 예정”이라며 “모든 것에서 합의에 매우 가까워졌다”고 말한 바 있다.

두 정상의 통화를 기점으로 양국 간 무역 전쟁이 일단락될지 주목된다. 현재 미국은 중국산 수입품에 30% 관세를, 중국은 미국산 수입품에 10%의 관세를 각각 매기고 있다.

두 정상의 구체적인 대화 내용은 공개되지 않았다. 다만 틱톡과 관세 이외에도 희토류·반도체 수출 통제, 중국의 미국산 대두 구매 등이 논의됐을 가능성도 거론된다.

양측은 또 10월 31일부터 이틀간 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 전후로 트럼프 대통령이 중국을 방문하는 방안을 두고 협상 중인 것으로 전해진다.

앞서 양 정상은 트럼프 2기 행정부 출범 직전인 올해 1월에 이어 지난 6월에도 통화한 바 있다. 트럼프 대통령은 당시 “(시 주석이) 중국 방문을 요청했으며 나도 이에 화답했다”고 밝혔다.

AP통신은 “이번 통화는 두 정상이 직접 만나 최종 협상을 통해 무역 전쟁을 끝낼 수 있을지, 두 초강대국의 관계가 어디로 향하는지 가늠할 단서를 줄 수 있다”고 전했다.