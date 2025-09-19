기아 노조, 파업 가결…‘영업이익 30% 성과급·주4일제’ 등 요구

기아 노동조합이 19일 진행한 쟁의행위(파업) 찬반 투표에서 파업을 가결했다. 실제 파업 진행 여부는 추가 교섭 등을 거쳐 결정될 예정이다.

노조는 이날 오전 11시부터 오후 8시까지 전체 조합원을 대상으로 쟁의행위 찬반 투표를 진행해 총원 대비 79.5% 찬성률로 파업을 가결했다.

서울 서초구 기아 본사의 모습. 연합뉴스

지회별 찬성률은 소하지회 77%, 화성지회 82.5%, 광주지회 72.1%, 판매지회 86.4%, 정비지회 84.9%, 휴무자 81.0%로 집계됐다. 투표에 참여한 노조원은 전체의 86.6%인 2만2335명으로, 참여 인원 대비 찬성률은 91.9%다.

향후 중앙노동위원회(중노위)에서도 교섭 중지 결정이 내려질 경우 노조는 합법적 파업권을 얻게 된다.

다만 이번 파업 찬반 투표 가결이 바로 파업으로 직결되는 건 아니다. 중노위 교섭과 별개로 노조는 사측과 견해차를 좁히기 위한 실무회의를 이어갈 전망이다.

중노위 교섭이 최종 결렬돼도 실제 파업 실행 여부는 노조 의결기구인 쟁의대책위원회에서 의견 수렴을 거쳐 결정된다. 쟁의대책위원회 1차 회의는 오는 22일 오후 1시 30분께 열린다.

이전에도 기아 노조는 매년 파업권을 확보했지만 지난해까지 4년 연속 파업 없이 임금·단체협상을 마무리했다.

현재 노조는 회사에 △기본급 14만1300원 인상 △지난해 영업이익 30%를 성과급으로 지급 △만 64세로 정년 연장 △주 4일제 도입 등을 요구하고 있다.

노조는 성명을 통해 “압도적 찬성률을 통해 조합원의 분노와 단결된 의지가 확인된 만큼 노조는 단결된 힘으로, 말로 안 되면 투쟁으로 돌파할 것”이라며 “조합원이 납득할 만한 안을 제시한다면 언제든 교섭을 마무리할 의지가 있다”고 밝혔다.

앞서 현대자동차 노사는 지난 9일 성과금 450%+1580만원, 주식 30주, 재래시장상품권 20만원 지급 등의 내용이 담긴 임단협 잠정합의안을 도출한 후 지난 15일 조합원 찬반 투표를 열고 52.9%의 찬성으로 가결했다.