“언제 그치나 했더니 밤까지?”…주말 비 소식에 ‘한숨’

토요일인 20일은 전국이 대체로 흐린 가운데 대부분 지역에서 가을비가 내리겠다.

뉴시스 자료사진

기상청은 "전국에 비가 내리다가 오전에 대부분 그치겠다"며 "다만 동풍의 영향으로 경북 동해안은 밤, 강원 영동은 내일 오전까지 이어지는 곳이 있겠다"고 예보했다.

새벽부터 오전 사이 시간당 20~30㎜의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다. 특히 충남권과 전북서부에서는 새벽 사이 시간당 30~50㎜의 매우 세찬 비가 내리는 곳이 있겠으니 안전사고에 유의해야겠다.

예상 강수량은 △인천·경기 남부, 서해5도 20~60㎜ △서울·경기 북부 10~40㎜ △강원 영동(21일까지), 강원 영서 남부 20~60㎜ △강원 영서 중·북부 10~40㎜ △대전·세종·충남, 충북 20~60㎜(많은 곳 대전·세종·충남 80㎜ 이상) △광주·전남, 전북 20~60㎜(많은 곳 전북 서부 80㎜ 이상) △대구·경북 20~60㎜ △부산·울산·경남 10~40㎜ △울릉도 독도(20일) 20~60㎜ △제주도 10~60㎜다.

아침 최저기온은 16~24도, 낮 최고기온은 21~29도를 오르내리겠다.

제주도는 최고 체감온도가 31도 안팎으로 오르면서 무더운 곳이 있겠다. 당분간 제주도에 해안을 중심으로 바람이 순간풍속 초속 15m 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 18도, 인천 18도, 춘천 16도, 강릉 17도, 대전 19도, 전주 20도, 광주 21도, 대구 19도, 부산 24도, 제주 26도다.

낮 최고기온은 서울 24도, 인천 24도, 춘천 23도, 강릉 24도, 대전 26도, 전주 26도, 광주 26도, 대구 27도, 부산 29도, 제주 28도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.