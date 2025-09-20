세계일보
다가오는 한가위…유통업체, 추석 선물 기획전 ‘활짝’

입력 : 2025-09-20 08:00:00
수정 : 2025-09-20 06:27:01
김현주 기자 hjk@segye.com
민족 대명절 한가위를 맞아 유통업체들이 잇따라 추석 선물 기획전을 열고 있다.

 

20일 유통업계에 따르면 쿠팡은 다음달 6일까지 대규모 할인 기획전 '추석 페스타'를 열고 최대 50% 할인 행사를 진행한다.

 

신선식품(로켓프레시)부터 가전·디지털, 제수용품, 한복 등 전 카테고리 상품 3만여 개를 선보인다.

 

이번에 새롭게 선보이는 '추석 트렌드 특가' 코너에선 최신 인기 아이템과 신상품을 제안하며, 쿠팡트래블에서는 매주 목요일 레저·테마파크 이용권을 100원 특가에 선착순 판매한다.

 

대표 상품으로는 △스팸 12C호 선물세트 △농협안심한우 1등급 등심+불고기+국거리 선물세트 △정관장 홍삼건 데일리스틱 선물세트 △미닉스 더 플렌더 PRO 음식물처리기 등이 있다.

 

11번가는 오는 21일까지 '미리 준비하는 추석 선물' 기획전을 연다.

 

한우, 홍삼, 비타민 등 인기 선물세트를 비롯해 건강식품, 가공식품, 커피·음료 등에 대해서 최대 15% 즉시할인 혜택을 제공한다.

 

대표 상품으로는 △정성담은 한우 실속세트(8만3000원대) △항진육포 원육포 클래식 소고기 육포세트(4만2000원대) △순수식품 홍삼정진액 에브리데이 365스틱(3만1000원대) △1회착유 통참깨 진심 참기름(1만7000원대) 등이 준비됐다.

 

롯데온(LOTTE ON)은 28일까지 추석 선물 기획전 '온마음 추석'을 진행한다.

 

굴비가·광천김·애경·한율 등 브랜드를 중심으로 금액대별 엘포인트 적립 혜택을 마련했다.

 

특히 기획전에 참여하는 제품을 대상으로 최대 30만원 할인을 받을 수 있는 쿠폰과 백화점 제품을 대상으로 최대 5만원을 중복할인 받을 수 있는 쿠폰도 준비했다.

 

SSG닷컴은 오는 21일까지 신세계백화점몰 입점 뷰티 브랜드 추석 기프트를 선보인다.

 

△'에스티 로더' 갈색병 △'키엘' 수분크림 △'메이크업포에버' 색조 화장품 등이 대표 상품이다.

 

'조 말론 런던'·'랑콤'·'설화수' 등 선물 포장 패키지를 제공하는 브랜드 상품도 한데 모아 선보인다.

 

행사 기간 '쓱세일 쿠폰' 엠블럼이 표시된 상품에 적용 가능한 15% 상품 쿠폰을 제공한다.

 

이외에도 환절기 피부 케어 인기 제품은 최대 80% 할인하며, 행사카드 결제 시 추가 청구할인도 제공한다.

