가을 맞은 유통업계, 풍성한 할인전 연다

가을을 맞아 유통업계가 다양한 프로모션을 연다.

롯데마트 제공

20일 업계에 따르면 롯데마트는 오는 21일까지 전 점에서 '주말 초특가전' 할인 행사를 진행한다. 이번 행사는 주말 기간 집밥을 준비하는 고객들을 위해 주요 신선 식재료와 가공식품을 합리적인 가격에 제공한다.

1++ 등급 중 최상급(9등급)만 엄선한 '마블나인 국거리·불고기'(각 100g/냉장)는 엘포인트 회원 대상으로 50% 할인 혜택을 제공하며, 가지와 당근, 고구마, 표고버섯, 알배기 배추도 특가에 선보인다.

후식으로 먹기 좋은 '비파괴 당도선별 하우스 샤인머스켓'(송이/국산)은 2송이 이상 구매 시 송이당 1000원, 'AI 선별 제주 하우스 감귤'(1㎏/팩)은 20~21일 행사카드 결제 시 1000원 할인한다. 이밖에 피자, 라면, 우유 등 인기 가공식품에 대해 1+1, 2+1 등 다다익선 프로모션을 제공한다.

홈플러스는 24일까지 '홈플 히트상품 위크' 2주차 행사를 전개한다. 21일까지 국내산 '냉수마찰 기절꽃게'(2㎏/박스)는 마이홈플러스 회원을 대상으로 해양수산부 50% 할인 혜택을 제공하고, 동기간 몽블랑제 '정통단팥빵'(4입)은 30% 할인한다. PB 브랜드 '심플러스' 상품도 특가에 준비했다.

특정 카드 결제 시 '농협안심한우 국거리/불고기'는 40% 할인, 15Brix 샤인머스캣(1.5㎏/국내산)은 3000원 할인, '영암 무화과'(1㎏)는 5000원 할인하고, 21일까지 '대란 30구'(1인 1판 한정)는 1000원 할인한다.

신세계백화점은 강남점 5층에서 오는 10월 1일까지 여성 디자이너 브랜드 '포유어아이즈온리'(FYEO) 팝업스토어를 열어 전 품목을 10% 할인한다.

카카오플러스에서 친구추가를 할 경우 추가로 5% 할인을 받을 수 있고, 오프라인 팝업에서만 볼 수 있는 단독 상품인 모엔 하프 트렌치코트를 15% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

현대백화점도 오는 21일까지 다양한 행사를 진행한다. 무역센터점은 뉴욕 패션 브랜드 '케이트'(khaite) 매장에서 올해 FW제품 중 일부를 최초 판매 대비 최대 10% 할인해 판매한다.

판교점은 국내 프리미엄 유아용품 브랜드 '코니' 팝업스토어를 열고 유아용품과 의류를, 신촌점에서는 '로지텍'(logitech) 팝업스토어에서 마우스 및 키보드 등을 각각 최초 판매가 대비 최대 30% 할인해 판매한다.

롯데백화점은 본점 9층 키네틱 그라운드에서 오는 25일까지 '쓰리투에이티'(Three to Eighty)의 팝업스토어를 연다. '비브람 레더 부츠'의 신상품을 최초 공개하고 최대 10% 할인 프로모션을 진행할 예정이다.

본점 팝업을 방문하는 고객에게 전 품목 10% 할인 혜택을 제공하며, 인스타그램에 팝업 인증사진을 업로드한 고객에게는 추첨을 통해 '쓰리투에이티 에코백'을 증정한다.