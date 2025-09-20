李 ‘女가 女 미워한다’ 발언에…野, “커뮤니티 끊어라”“성차별적 농담”

“대통령의 ‘여적여’ 발언, 국격의 추락”

“청년이 원한 건 성차별적 농담 아냐”

이재명 대통령이 19일 서울 마포구 구름아래 소극장에서 열린 2030 청년 소통·공감 토크콘서트에서 발언하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령이 최근 ‘여자가 여자를 미워하는 건 이해한다’고 발언한 것과 관련해 정치권 일각에서는 “국격의 추락이다”, “커뮤니티 사이트를 끊어라”, “지도자가 분열을 조장한다”는 등의 비난이 쏟아졌다.

개혁신당 이준석 대표는 20일 자신의 페이스북에서 이 대통령에게 “커뮤니티 사이트를 끊으라”고 지적하며 “이틀 전 이재명 대통령이 청년 소통 행사에서 한 발언이 허탈감을 주고 있다.‘여자가 여자를 미워하는 건 이해된다’는 그 한 마디. 이게 2025년 대한민국 대통령의 젠더 인식 수준”이라고 직격했다.

그는 “인터넷 커뮤니티에서 볼 법한 ‘여적여(여자의 적은 여자)’ 프레임으로 대통령이 공식 석상에서 아무렇지 않게 말한다는 것 자체가 국격의 추락”이라며 “머릿속에는 각인된 고루한 젠더 의식이 가득한데, 입으로는 특정 성별의 환심을 사려고 마음에 없는 이야기를 하다 보니 가끔 정신줄 놓았을 때 머리에 가득한 본심이 튀어나오는 것”이라고 주장했다.

개혁신당 이준석 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

이어 “더 가관인 건 이런 위선을 못 본척하는 자칭 ‘시민단체’와 ‘검증언론’들”이라며 “보수 정치인이 이런 발언을 했다면 즉시 성명서 100개, 규탄 집회 10번, 사퇴 요구 1000번이 쏟아졌을 거지만, 민주당 대통령이 하니까 ‘맥락을 봐야 한다’, ‘본질을 흐리지 말자’며 눈감아준다”고 꼬집었다.

그러면서 “청년들이 그 자리에서 대통령에게 원한 건 평생 집 한 채 못 사는 절망과 스펙 쌓아도 취업 못 하는 좌절에 대한 실질적 고찰이었지, 대통령실 어디 앉아서 다리 긁으면서 읽는 인터넷 담론이 아니었다”고 비판했다.

이 대표는 “(윤) 전 대통령이 유튜브의 노예가 되어 음모론에 빠졌던 것을 보며 우리는 더 나은 대통령을 원했다. 그런데 이번엔 커뮤니티 담론에 절여진 대통령을 맞이했다”면서 “우리는 유튜브 알고리즘의 노예도, 커뮤니티 뻘소리의 포로도 아닌, 최소한 건전한 상식에 따라 국가를 운영하는 정부를 원한다”고 강조했다.

국민의힘 장동혁 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 권성동 의원 구속 관련 백브리핑을 하고 있다. 뉴시스

앞서 이 대통령은 19일 서울 마포구에서 열린 ‘2030 청년 소통·공감 토크콘서트’에서 “청년세대 남녀가 편을 지어 다투는, 괜히 여자 남자 미워하면 안 되잖아요”라면서 “여자가 여자를 미워하는 건 이해하는 데, 그럴 수 있잖아요. 여자가 남자를, 남자가 여자를 미워하는 상상하기 어려운 안타까운 일이 현재 벌어지고 있죠”라고 말했다.

해당 발언을 두고 야당에서는 성차별적 농담을 무비판적으로 사용했다는 지적이 나온다.

국민의힘 장동혁 대표는 SNS를 통해 “청년들이 원한 것은 ‘여적여’(여자의 적은 여자라는 뜻)라는 성차별적 농담이 아니라 공정한 기회와 정책적 대안”이라며 “국민을 하나로 모아야 할 지도자가 분열을 조장한다면, 그 피해는 고스란히 청년 세대와 국민 모두에게 돌아올 것”이라고 비난했다.