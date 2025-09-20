도암댐 방류, 강릉 오봉저수지 저수율 40% 넘겨…수질 문제로 중단된 후 24년만

20일 강원 강릉시 성산면 남대천 상류에 있는 도암댐 방류구를 통해 도암댐 물이 흘러나오고 있다. 연합뉴스

극심한 가뭄을 겪고 있는 강원 강릉지역의 생활용수 공급을 위해 평창 도암댐 비상 방류가 시작된 가운데 오봉저수지 저수율이 40%를 넘긴 것으로 전해졌다.

20일 한국수력원자력 강릉수력발전소에 따르면 이날 오후 1시부터 도암댐 비상 방류에 들어갔다. 도암댐 방류는 수질 문제로 2001년 중단된 이후 24년 만이다.

이번 조치로 강릉시는 하루 약 1만t의 물을 도암댐으로부터 공급받는다.

앞서 시는 가뭄 극복을 위해 지역사회 의견 수렴을 거쳐 지난 10일 도암댐 비상 방류수의 한시적 수용을 결정했다.

도수관로와 도암댐 용수의 수질 분석 결과 강릉지역 정수장에서 처리가 가능하다는 환경부 발표가 있었다.

아울러 중금속 등 38개 항목에 대한 시의 추가검사 결과도 이상 없는 것으로 나타났다.

이날 오후 1시 기준 오봉저수지 저수율은 41.4%(평년 72.4%)로 전날의 28.1%보다 13.3%포인트 올랐다.

오봉저수지 저수율 상승과 도암댐 방류로 강릉시민들은 당분간 숨통이 트일 전망이다.

다만 저수량은 여전히 부족해 가뭄은 당분간 이어질 전망이여서 수도계량기 75% 자율 잠금 유지와 시민들의 자발적인 절수 참여 독려 등을 통해 가뭄을 극복해 나가고 있다.