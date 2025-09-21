롯데그룹 "롯데카드, 그룹과 무관…중대피해에 강력 항의"

"롯데카드 주인은 사모펀드 MBK…해킹피해로 브랜드 이미지 훼손"

롯데카드, 대표이사 명의로 공문 보내 롯데그룹에 사과

[롯데물산 제공. 재판매 및 DB금지]

롯데그룹은 최근 발생한 롯데카드 해킹 사고와 관련해 21일 "롯데카드는 롯데그룹에 속한 계열사가 아닌데도 불구하고 고객 오인으로 인한 브랜드 가치 훼손이 심각한 수준에 이르고 있다"고 밝혔다.



롯데카드의 대주주는 MBK파트너스다. 롯데는 지난 2017년 지주사 체제 전환 후 금융·보험법 계열사 지분 보유가 불가능해지면서 2019년 롯데카드를 MBK파트너스에 매각했다.



다만 아직 '롯데' 브랜드를 사용하고 있고 유통·식품·관광 등 다양한 영역에서 협력하고 있어 롯데그룹 계열사로 인식하는 경우가 많아 피해를 보고 있다는 것이다.



롯데그룹은 이날 보도자료를 통해 "이번 해킹 사고로 인해 롯데는 회복하기 어려운 유무형의 피해를 입고 있다"며 "롯데카드 고객 이탈이 늘어나게 되면 협력 관계를 맺고 있는 롯데 사업장에서의 매출 감소도 불가피하며 무엇보다 롯데카드를 롯데 계열사로 오인하는 고객들이 느끼는 신뢰 하락이 뼈아프다"고 강조했다.



롯데카드가 롯데그룹 임직원 전용 카드 발급 업무도 담당하고 있어 이번 사태로 일부 임직원의 개인정보도 유출됐다는 롯데측은 전했다.



롯데그룹은 롯데카드측에 브랜드 가치 훼손과 고객 신뢰도 하락 등 중대한 피해를 입은 데 대해 강력하게 항의했으며 지난 18일 롯데카드가 대표이사의 사과를 담은 공문을 보내왔다고 전했다.



조좌진 롯데카드 대표이사는 '롯데카드 사이버 침해사고에 대한 대표이사 사과'라는 제목의 공문에서 롯데그룹과 임직원, 고객에 대한 사과와 함께 "사고로 인한 혼잡이 종료될 때까지 대표이사로서 끝까지 직접 챙기겠다"고 약속했다.

<연합>