나경원 “李대통령, 800만달러 불법대북송금 의혹 재판 즉시 재개돼야”

“연어회 술파티 괴담으로 국민을 호도하려 해”

나경원 국민의힘 의원은 21일 “이재명 대통령의 800만달러 불법대북송금 재판은 즉시 재개돼야 한다”고 했다.

나경원 의원을 비롯한 국민의힘 법제사법위원회 위원들이 19일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 조희대 대법원장·한덕수 전 국무총리의 비밀 회동 의혹 제기한 서영교·부승찬 더불어민주당 의원에 대한 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

나 의원은 이날 페이스북에 “민주당이 최근 사실을 왜곡하고 재판 결과를 뒤집으려는 시도를 버젓이 자행하는 이유는 바로 이재명 무죄 만들기”라며 “공범이 이미 대법원에서 확정 판결까지 받은 사안을 두고 황당한 사건조작, 연어회 술파티 괴담으로 국민을 호도하려는 건 법원 판결을 부정하려는 수작에 불과하다”고 말했다.

그는 “불법대북송금 사건을 직접 담당했던 박상용 검사가 직접 방송에 출연해 밝힌 내용을 보면, 이재명 공범으로 기소돼 유죄 판결받은 이화영의 연어회 술파티 프레임이 얼마나 허구적인지 적나라하게 보여준다”며 “당시 변호인이 동석한 상황에서 연어회와 소주를 제공했다는 주장은 앞뒤가 맞지 않고 술자리 회유라는 주장이 제기된 날짜조차 들쭉날쭉 바뀌며 일관성조차 없다”고 했다.

이어 “결국 유죄 확정판결까지 내려진 이재명 대통령의 목줄까지 달린 불법 대북송금 사건의 본질을 흐리고, 재판결과를 뒤집어 보려는 정치공작으로 보인다”며 “그럼에도 법무부는 확인되지도 않은 진술을 앞세워 감찰을 공표하며 재판을 흔들고 있다”고 말했다.

나 의원은 “민주당은 녹취록 공작으로 대법원장을 축출하려 하고, 사기 전과범까지 내세워 사법부의 판결을 뒤집어 이재명을 무죄로 만들려는 무도한 만행을 멈춰야 한다”며 “배후 진범인 누군가를 위해 대속했다는 뉘앙스로 말하며 대통령을 향해 사면을 협박하고, 이를 위해 재판결과를 뒤흔들려는 만행들을 이대로 방치해서도 안 된다”고 했다.

그러면서 “법무부는 입증되지 않은 사실을 공표해 대북송금 재판에 영향을 미치는 행위를 즉각 중단해야 한다”고 말했다.