‘12전13기’ 최고령·최다 출전 우승 기록 세운 한국 소믈리에 대회 챔피언 이형택 소믈리에 [최현태 기자의 와인홀릭]

총 13번 도전·결선 5번 오른 끝에 영예의 챔프 등극/최고령·최다 출전 우승 이색 기록 세워/“후배들도 포기하지 말고 끝까지 도전하길”

이형택 소믈리에가 2025 한국 소믈리에 대회에서 우승한 뒤 트로피를 들고 활짝 미소 짓고 있다. 홉스코치 코리아 제공

14년 동안 13번의 도전. 보통 사람 같으면 벌써 포기하고도 남았을 시간이다. 10년이면 강산도 변한다는 말이 있을 정도니. 하지만 그는 결코 무릎 꿇지 않았다. 그동안 투자한 노력과 시간만큼이나 누구보다 우승이 간절했기에. 그렇게 불굴의 의지로 매년 도전했고 결과는 아주 달콤한 열매로 돌아왔다. 바로 2025 한국 소믈리에 대회 챔피언 등극이다. CJ푸드빌 더스테이크하우스 수석 매니저 이형택(44) 소믈리에. 도대체 무엇이 그를 10년 넘게 앞만 보고 달려가게 만들었을까.

“우승자가 발표되는 순간 매년 힘들게 대회를 준비하고, 결과에 실망하던 눈물겨운 시간이 파노라마처럼 지나가면서 나도 모르게 왈칵 울음이 터져 나왔어요. 정말 우승이 간절했어요. 힘들었지만 포기하지 않은 보람이 있네요. 이제 두 다리 쭉 뻗고 잘 수 있을 것 같아요.”

프랑스 농업식량주권부가 주최하고 홉스코치 코리아(구 소펙사)가 주관하는 한국 소믈리에 대회는 올해 24회를 맞았을 정도로 역사가 깊다. 우리나라 호텔과 미슐랭 가이드 레스토랑 등에서 활동하는 유명 소믈리에들이 대부분 이 대회를 거쳐 갔을 정도로 국내에서 가장 권위 있는 스타 소믈리에 등용문 중 하나다. 프랑스 와인만으로 심사하며, 올해 예선에 116명이 지원했고 지난 10일 결선에 오른 4명이 치열한 경합을 펼친 끝에 이 소믈리에가 감격스러운 우승을 차지했다.

2025 한국 소믈리에 대회 결선 스파클링 와인 서비스. 홉스코치 코리아 제공

그는 2위 정주희(33·살롱뒤부케) 소믈리에와는 무려 11살 차이다. 2012년부터 이 대회에 13차례 출전한 이 소믈리에는 올해 최고령·최다출전 우승이라는 이색 기록을 세웠다. 또 1~4등을 모두 한 번씩 해본 유일한 우승자이다. 그동안 포기하고 싶은 순간이 많지 않았을까. “14년 동안 코로나19가 확산된 2022년만 빼고 매년 대회에 출전했어요. ‘나이 먹어서 후배들 자리를 뺏으려 한다’는 눈총도 많이 받았죠. 특히 지난해 2위를 했을 때 포기하고 싶은 생각이 많이 들더군요. 주위에서도 이제 그만 나가라고 얘기했어요. 저도 다음 대회에 우승은커녕 3, 4위로 떨어질 수도 있어서 부담감이 매우 컸답니다. 더구나 저보다 잘하는 후배들도 많아서 우승을 장담할 수 없었죠. 고심 끝에 올해 정말 마지막이라는 심정으로 도전했는데 간절함이 좋은 결과를 가져온 것 같아요. 당분간 최고령, 최다출전 우승 기록은 안 깨질 것 같네요. 하하.” 그는 오랫동안 실패했지만 매년 대회를 준비하면서 많은 공부를 했고, 덕분에 그만큼 성장할 수 있었기에 지난 시간은 결코 헛되지 않았다고 강조한다.

2025 한국 소믈리에 대회 결선 칵테일 제조. 홉스코치 코리아 제공

고등학생 때부터 호텔리어가 꿈이던 그는 경기대 호텔경영학과에 진학, 재학 중 한국호텔교육원에서 준비과정을 거친 뒤 2008년 지금의 노보텔 앰배서더 서울 강남에서 호텔리어를 시작했다. 그때 프렌치 다이닝에서 근무하면서 자연스럽게 와인을 공부했고 두 살 많지만 입사 후배이던 황지미 소믈리에가 2010년 한국 소믈리에 대회 예선, 본선, 결선에서 모두 1위를 하는 모습을 보면서 자극을 받아 도전에 나섰다. 하지만 생각보다 쉽지 않았다. 처음 출전한 2012년 필기시험인 예선도 통과하지 못했다. 2016년에 처음 결선에 올랐는데 7명 중 꼴찌를 기록했다. “처음에는 예선만 통과하자, 이번에는 결선에만 올라보자. 이런 식으로 목표를 상향 조정하면서 한 계단씩 밟아 올라갔어요. 그러다 2022년에는 대회를 지원했다가 포기했어요. 코로나19 확산으로 일하던 레스토랑 탑클라우드52가 경영을 중단하면서 권고사직을 당해 졸지에 실직자가 됐답니다. 생계가 막막해지더군요.”

우승 소감을 밝히는 이형택 소믈리에. 최현태 기자

이 소믈리에는 워커힐 호텔(7년 근무), 미쉐린 가이드 1스타 레스토랑 비채나 등을 거쳐 2023년 서울 여의도 IFC몰에 있는 CJ푸드빌 더스테이크하우스에 합류했다. 그의 멘토는 2007년 한국 소믈리에 대회 우승자인 워커힐 호텔 지배인 유영진 소믈리에. 워커힐을 퇴사할 때 유 지배인이 선물로 준 소믈리에 뱃지를 지금도 달고 다닐 정도로 이 소믈리에게서 많은 영향을 받았다. “이번 대회도 유 지배인 등 대회에서 우승한 많은 선후배들의 도움을 받았어요. 너무 감사하게 생각합니다. 그들의 조언이 없었다면 아마 우승은 불가능했을 겁니다. 결선은 주어진 시간에 미션을 완수하는 게 아주 중요해요. 대회전 머릿속으로 여러 상황을 그려가며 롤플레잉 훈련을 많이 했어요. 오랫동안 대회에 출전하면서 시간 안에 문제를 푸는 경험을 많이 쌓았는데 이번 대회에서도 대부분의 미션을 시간 안에 완료하면서 높은 점수를 받은 것 같아요.”

그가 대회를 첫 출전했을 때는 소믈리에 직업을 사람들이 잘 몰랐는데 이제는 보는 눈이 많이 달라졌단다. “소믈리에는 고객 서비스는 기본이고 와인 리스트, 음식 페어링, 와인 재고 등을 관리합니다. 매니저까지 맡으면 레스토랑 손익과 시설·위생·인력 등 전반적인 운영도 책임지는 다양한 역할을 하죠. 국제 인증 과정인 CMS(Court of Master Sommeliers)를 취득한 소믈리에도 많이 생겨나면서 위상도 많이 높아 졌어요. 또 소믈리에 대회에 도전하는 후배들도 부쩍 늘었죠. 저는 독학하느라 우승 까지 오랜 시간이 걸렸어요. 저처럼 수많은 시행착오를 겪더라도 끝까지 포기하지 말고 목표를 향해 계속 걸어가세요. 반드시 좋은 결과 있을 겁니다. 후배들의 열정적인 도전을 응원합니다.”