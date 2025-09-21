‘무료 국수 먹었잖아’ 한수원 현수막 파장… 김민석 “너무 모욕적, 시민들 분노”

“비아냥으로는 국민의 마음을 얻을 수 없어”

김민석 국무총리가 경북 경주의 한국수력원자력 월성원자력본부가 설치한 현수막과 관련해 “이번 사태의 경위를 확인하고 모든 공직자의 소통 태도와 방식을 바로잡는 계기로 삼을 것”이라고 지적했다.

더불어민주당 경주시지역위원회 페이스북 갈무리

김 총리는 21일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 “한수원 월성본부가 제작해서 경주 시내 여러 곳에 설치한 현수막이 시민들을 분노하게 만들었다”며 이같이 전했다.

공개한 현수막 사진을 보면 한수원 월성본부 이름으로 ‘5년 동안 월성원자력본부가 경주시 지방세로 2190억을 냈다지요?’, ‘이번 벚꽃마라톤 때 월성본부가 무료로 주는 국수도 맛있게 먹었잖아!’, ‘경주시의 자랑 월성원자력본부, 항상 여러분과 함께 합니다’ 등의 문구가 적혀 있다.

김민석 국무총리. 연합뉴스

김 총리는 “‘벚꽃마라톤 때 월성본부가 무료로 주는 국수도 맛있게 먹었잖아!’라는 문구는 너무 모욕적”이라며 “공공 기관의 행사 지원은 ‘한 푼 던져주는’ 그런 것이 아니다. 주민에 대한 존중이 없으면 소통이 아니다. 그런 태도와 비아냥으로는 국민의 마음을 얻을 수 없다”고 했다.