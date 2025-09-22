‘맛·건강·실속’을 한세트에… 부담 빼고 넉넉히 담았다 [추석선물특집]

식품

대상 ‘알룰로스·홍초·드레싱’ 저당 선물세트

◆대상



대상 청정원이 추석을 앞두고 건강 트렌드를 적극 반영한 ‘2025 추석 선물세트’를 출시했다. 올해는 소비자들의 수요에 맞춘 각종 신규 선물세트를 포함해 가성비와 실용성이 높은 3만원대 세트의 비중을 확대했다. 프리미엄 제품도 다양하게 준비해 선택의 폭을 넓혔다.



특히, ‘헬시플레저’, ‘저속노화’ 등 건강 중심의 소비 트렌드가 지속되는 것에 착안해 저당·저칼로리 선물세트를 새롭게 선보인다. 당 함량과 칼로리를 낮춘 ‘저당 홍초세트’, 요리용 및 시럽용으로 구분해 용도별로 폭넓게 활용할 수 있는 ‘알룰로스 세트’, 샐러드는 물론 각종 요리에 활용 가능한 ‘저당 드레싱 세트’가 있다. 또한 청정원의 인기 제품을 엄선해 구성한 복합형 ‘청정원 선물세트’를 비롯해 ‘팜고급유 선물세트’, ‘재래김 선물세트’, ‘고급유 선물세트’ 등을 다양한 가격대로 만나볼 수 있다.

삼진어묵 ‘이금복명품세트’ 특호

◆삼진어묵



삼진어묵은 디자인과 구성 리뉴얼을 통해 업그레이드된 선물세트를 출시했다. 특히, 삼진어묵의 프리미엄 라인 ‘이금복 명품 특호’와 ‘이금복 명품 세트’에는 삼진어묵 공식 온라인몰에서 활용할 수 있는 25% 할인 쿠폰이 동봉돼 고객에게 추가적인 혜택을 제공한다. 또한 이달 30일까지 선물세트 20개/50개/80개/100개 이상 대량 구매 고객 대상으로 구매 수량 구간별 2%/5%/8%/10%의 할인 혜택을 제공한다.



삼진어묵 2025년 추석 선물세트는 이금복명품세트 특호(11만원), 이금복명품세트(8만5000원), 삼진프리미엄세트 1호(5만5000원), 삼진프리미엄세트 2호(7만원), 1953세트 1호(3만5000원), 1953세트 2호(4만5000원)로 구성됐다. 실속 라인의 선물세트 1953세트 1호(약 1.8kg)와 1953세트 2호(약 2.3kg)도 만나볼 수 있다. 1953세트는 1953년 시작된 삼진어묵의 오랜 역사를 느낄 수 있는 전통 어묵과 소스를 담은 선물세트로 실속있는 가격과 푸짐한 양, 깊은 어묵의 맛까지 모두 잡았다.

동원f&b ‘BTS 진 슈퍼참치 선물세트’

◆동원f&b



동원F&B는 건강과 실속을 담은 ‘2025 추석 선물세트’ 100여종을 출시했다. 동원F&B는 참치캔 1등 브랜드 ‘동원참치’만으로 구성한 선물세트의 물량을 30% 확대 운영한다. 고단백 ‘라이트 스탠다드’를 비롯해 부재료와 함께 다양한 맛을 구현한 가미참치(고추·야채참치 등), 참기름으로 맛을 내 밥과 바로 먹기 좋은 ‘동원맛참’ 등을 조합한 다양한 참치 선물세트를 선보인다. 특히 참치 부위 중 단 1%뿐인 뱃살만 담은 ‘참치뱃살 명작세트’도 이번 추석부터 판매 시작한다. 동원참치의 브랜드 모델인 방탄소년단 진과 함께한 ‘BTS 진 슈퍼참치 선물세트’도 준비했다. 향후 고추참치 등을 조합한 다양한 방탄소년단 진 에디션 선물세트를 글로벌 소비자들에게 선보일 예정이다.



가성비 높은 선물을 찾는 소비자들을 위해 실속형 종합선물세트도 30% 이상 물량을 확대했다. 제주도와 손을 잡고 준비한 ‘양반 제주 톳김 세트’도 첫선을 보인다. 브랜드 협업 제품도 마련했다. B2B 종합식품 계열사 동원홈푸드의 저당·저칼로리 소스 전문 브랜드 ‘비비드키친’과 손을 잡고 ‘비비드키친 스페셜 3호’를 출시했다.

서울우유 드링크 요구르트 ‘듀오안’

◆서울우유



‘듀오안’은 서울우유가 2019년 6월 첫선을 보인 드링크 요구르트로, 서울우유 전용 목장에서 생산한 국산 원유와 세계 수출 1위 듀오락 유산균을 결합한 프리미엄 농후발효유 제품이다. 장내 미생물에 대항하기 위해 유산균과 유산균의 먹이가 되는 프로바이오틱을 함께 포함한 신바이오틱스 제품인 만큼 ‘건강한 발효유’로 호평 받으며 소비자들의 꾸준한 사랑을 받고 있다. 리뉴얼 된 ‘듀오안 2종’은 장 건강에 도움을 주는 원료를 추가해 기능성을 대폭 강화한 것이 특징이다. ‘오리지널’과 ‘화이바’ 2종으로, ‘듀오안 오리지널’은 푸룬농축액과 유산균의 영양공급원인 락툴로스를 함유했다. 또, 식약처 등록 드링크 요구르트 평균값 대비 당 함량을 39% 낮춰 당 걱정 없이 즐길 수 있다. ‘듀오안 화이바’는 장 건강 개선은 물론, 혈당 조절, 체중 관리 등에 도움을 주는 식이섬유를 5.5g 함유했다.‘듀오안 2종’은 대형마트, 슈퍼(SSM), 편의점 등 오프라인 채널은 물론, 다양한 온라인 채널에서도 만나볼 수 있다.