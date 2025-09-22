퓨전 국악·뷔페·영화 관람… 즐거운 ‘추캉스’ [추석선물특집]

호텔

조선호텔 추석 선물세트

◆조선호텔



조선호텔앤리조트의 ‘2025 조선호텔 추석 선물세트’는 미식부터 라이프스타일, 호텔 상품권까지 90여종의 다양한 카테고리로 구성된 것이 특징이다. 10만원대의 실속형부터 최고급 프리미엄 상품까지 포함됐다.



정육 세트는 매년 가장 사랑받는 품목으로, ‘한우 정성 세트’와 ‘명품 한우 스테이크 세트’ 등이 대표 상품이다. 올해 새롭게 선보이는 ‘명품 한우 시그니처 NO.9 세트’는 최고 등급 한우 부위에 블랙 트러플 슬라이스와 화이트 트러플 버터를 곁들였다.



수산 제품은 ‘법성포 영광 굴비’, ‘제주 진 은갈치’, ‘제주 건옥돔’ 등을 가격대와 용량에 따라 다양하게 준비했다. 리빙 제품 중에서는 올해 처음으로 선보이는 격물공부의 분재와 호접난, 도예가 이기조·김정옥 작가의 작품이 눈에 띈다. ‘조선호텔 상품권’도 판매된다.

롯데호텔 소포장 김치 4종

◆롯데호텔



롯데호텔앤리조트의 추석 선물세트는 호텔리어들이 엄선한 프리미엄 상품으로 구성됐다.



우선 롯데호텔 김치 세트는 1~2인 가구를 위한 소포장으로 새롭게 선보인다. 롯데호텔 브랜드 어메니티 ‘에미서리.73’·‘데페이즈모’, 피트니스와 사우나 혜택을 결합한 유료 멤버십 ‘트레비클럽 액티비엘’ 등 롯데호텔만의 가치를 담은 선물세트도 준비했다.



인기 품목인 한우는 김송기 총괄 셰프가 엄선했다. 특히 ‘BMS(Beef Marbling Score) No.9’ 선물세트는 1++ 한우 중에서도 가장 깊은 풍미와 풍부한 육즙을 선보인다. 안효빈 셰프가 소개하는 ‘정자 돌미역’과 ‘국산 참기름·들기름 세트’도 만나볼 수 있다. 롯데호텔 전문 소믈리에 그룹 ‘엘솜’이 추천하는 와인세트는 한정 판매된다.

서울신라호텔 다이너스티홀 플라멩고 콘서트

◆신라호텔



서울신라호텔은 추석 황금연휴를 맞아 ‘추캉스’(추석+바캉스)를 위한 프로그램을 선보인다.



‘다이너스티홀’에서는 가족 고객을 위한 퓨전 국악 공연 ‘타임리스 튠스: 전통과 함께 하는 산책’이 열린다. ‘한가위 보름달 아래 모든 세대가 함께 즐길 수 있는 흥(興)과 미(美)의 향연’을 콘셉트로, 해금·국악 타악·피아노·기타·콘트라베이스가 어우러진 5인조 라이브 공연이 1시간 동안 펼쳐진다. 디너 뷔페는 한식 메뉴를 강화해 명절 분위기를 더하고, 전통주와 전통차 등을 함께 제공한다.



영빈관에서는 커플 고객을 위한 ‘시네마틱 이브닝: 로마의 휴일’이 진행된다. 명화 ‘로마의 휴일’을 테마로 꾸며진 영빈관에서 영화 상영과 함께 미식을 즐길 수 있는 프로그램이다. 디너로는 이탈리안 4코스가 제공된다.