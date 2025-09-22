뇌 영양제 의존하다… 치매 조기관리 ‘골든타임’ 놓친다

건강기능식품 맹신에 경고 목소리



65세 이상 환자 91만… 2026년 ‘100만 시대’

중증 되기 전 생활습관 관리 땐 회복 가능

‘은행잎 추출물’ 약도 인지기능 개선 입증



‘건기식’ 시장 과열… 2024년 1조 규모로 성장

“치료효과 입증 안돼 의료진과 상담해야”

한국이 초고령사회에 진입하면서 가파른 고령화 속도만큼이나 치매 환자도 급격히 늘고 있다. 지난해 기준 우리나라 65세 이상 10명 중 1명꼴로 치매를 앓고 있으며, 2050년에는 노인 6명 중 1명으로 늘어날 것이라는 전망이 나온다. 내년 ‘치매환자 100만명 시대’를 앞두고 전문가들은 치매의 전 단계부터 의료진을 찾아 제때 치료에 나서는 게 중요하다고 제언한다. 특히 뇌기능 개선제 등 건강식품에 의존하다 정작 치료 시기를 놓칠 수 있다는 지적이다.

◆‘조기 관리’가 핵심… 15%는 회복 가능



‘세계 치매의 날’인 21일 국립중앙의료원 중앙치매센터에 따르면 지난해 65세 이상 추정 치매환자 수는 91만여명에 달한다. 치매가 중증으로 전개되면 사실상 완치와 회복이 어려운 질환이지만 치매는 한 번에 찾아오지 않고, 주관적 인지저하(SCD)와 경도인지장애(MCI)를 거쳐 치매로 이어진다.



전문가들은 일부 치매 증상은 중증으로 진행되기 전에 발견될 경우 회복이 가능하고 진행을 지연시킬 수 있어 ‘조기 관리’가 핵심이라고 강조한다. 대한치매학회 문소영 학술이사는 지난 12일 열린 ‘초고령사회 치매 예방과 치료, 미래 대응 방안 심포지엄’에서 “15% 정도는 회복이 가능한 치매고, 혈관성 치매는 더 악화되는 것을 치료로 멈출 수 있다”며 “무엇보다 조기 개입과 조기 치료가 가장 중요하다”고 말했다.

실제 세계적 의학저널 랜싯(The Lancet)이 지난해 발표한 ‘치매 위험 요인 보고서’에 따르면 치매 발생 요인의 40% 이상은 청력 관리, 혈압·당뇨 조절, 우울증 치료, 사회적 교류 확대 등 생활습관 관리로 줄일 수 있는 것으로 나타났다.



약물 치료도 가능하다. 과거 경도 인지장애 단계에서 폭넓게 처방되던 세틸엘카르니틴, 옥시라세탐에 이어 가장 폭넓게 처방되던 콜린알포세레이트(이하 콜린) 제제가 연이어 시장에서 퇴출됨에 따라 은행잎 추출물이 콜린의 빈자리를 대체하고 있다.



은행잎 추출물은 혈액 순환 개선제로 널리 알려진 의약품으로, 다수 연구를 통해 은행잎 추출물 240㎎이 치매 등 인지기능 장애 치료에서 뇌 혈류를 개선하고 항산화, 신경세포 보호 등 기전을 통해 인지 기능 개선에 도움을 준다고 입증됐다.

대한치매학회 정책이사인 한양대 구리병원 신경과 최호진 교수는 “은행잎 추출물은 뇌 혈류 개선과 항산화, 신경세포 보호 등 다양한 기전을 통해 인지 기능 저하를 늦추는 데 도움이 된다”며 “특히 경도인지장애 환자에서 효과와 안전성과 관련하여 다양한 근거가 마련이 되어 있어서 조기 개입의 중요한 치료 옵션이 될 수 있다”고 설명했다. 이어 최 교수는 “인지기능의 관리는 혈압, 당뇨 등 만성 질환의 주요 인자에 대한 복합적 관리 차원에서 접근해야 하기 때문에 의료진의 개입은 필수적”이라고 덧붙였다.



◆과열된 뇌 영양제 시장… 골든타임 놓칠 수도



이처럼 치매에 대한 사회적 관심이 높아지면서 덩달아 건강기능식품(건기식) 시장도 과열되는 상황이다.



특히 과거 경도 인지장애 단계에서 폭넓게 처방되던 세틸엘카르니틴, 옥시라세탐, 콜린알포세레이트 제제가 연이어 시장에서 퇴출되면서 ‘뇌 영양제’, ‘기억력 개선제’라는 이름이 붙은 건기식 시장은 지난해 1조1800억원 규모로 급성장했다. 건기식은 의약품과 달리 다양한 판촉이 가능하기 때문에 제약사 및 판매사들은 유명인을 기용해 공격적인 마케팅을 진행하며 홍보에 열을 올리고 있다.



그러나 전문가들은 이들 건기식이 실제로는 효과와 안전성이 충분히 검증되지 않았다며 의료진 개입의 중요성을 강조했다. 건기식은 정제·캡슐 등 의약품과 형태가 유사해 질병을 치료하는 의약품으로 오인되기 쉽다. 그러나 건기식은 장기 복용해도 문제가 없을 만큼의 적은 용량으로 필요한 성분이나 영양소를 공급하는 제품으로, 이들 중 적응증으로 의학적 효과를 인정받은 사례는 없다.



치매는 조기 치료가 중요한 만큼 건기식에 의존하다 ‘골든타임’을 놓칠 수 있다는 경고마저 나온다. 최 교수는 “치매의 원인으로 알려진 베타아밀로이드가 굳어진 상태까지 다다르면 이미 뇌세포가 손상된 상황이기 때문에 증상이 본격적으로 드러나기 전 조기 관리가 중요하다”며 “건기식에 의존하며 전문가와 상담이 늦어지다 보면 정말 중요한 관리 시기를 놓칠 수 있다”고 지적했다. 이어 “경도인지장애, 치매 등 인지기능 저하가 진행되고 있는 상황에서는 의료진이 개입해 전문 치료를 포함한 체계적 관리를 시작하는 것이 더 중요하고 단순히 특정 성분의 건강 제품을 복용하는 것으로 예방하기 힘들다”고 경고했다.