포스코 “지역상품권으로 情 나눠요”

노사, 추석맞이 77억 규모 구매

전 직원에 1인당 50만원 지급

최근 포스코와 포스코노동조합은 포항시와 함께 ‘포항사랑상품권 구매행사’를 진행했다.



21일 포스코에 따르면 이번 행사는 추석명절을 앞두고 포스코 노사가 공동으로 지역경제 활성화 및 사회공헌을 실천하기 위해 마련했다.

포스코와 포스코노동조합은 18일 포항시청에서 포항시와 함께 ‘포항사랑상품권 구매행사’를 진행했다. 포스코 제공

포스코와 포스코노동조합은 올해 임금 및 단체협상 타결에 따라 전 직원에게 1인당 50만원의 지역사랑상품권을 지급하기로 결정했다. 이에 따라 포항사랑상품권 37억8000만원, 광양사랑상품권 33억원, 수도권 근무 직원 대상 온누리상품권 6억원 등 총 77억여원 규모의 상품권을 구입한다.



18일 열린 행사에는 이강덕 포항시장 등 시청 관계자와 김성호 포스코노동조합 위원장, 김대인 포항제철소 행정부소장 등 포스코 관계자가 참석했다.



포스코와 포스코노동조합은 포항시, 지역 소상공인 단체와의 지속적인 협력을 통해 ‘K노사문화’ 실현에 앞장서고 있다.



이강덕 시장은 “올해 포스코 노사임단협 교섭이 조기에 마무리된 것을 뜻깊게 생각한다”며 “추석을 맞아 직원들에게 포항사랑상품권을 지급하기로 결정해 준 것에 감사드린다”고 강조했다.



김대인 포항제철소 행정부소장은 “앞으로도 포항시와 함께 지역사회와 동반성장하는 기업으로서 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.