러, 에스토니아 영공 12분 무단 침범

올해만 네번째… 나토 군사력 ‘간보기’



에스토니아, 나토 조약 4조 발동 요청

러 “발트해 중립해역 상공 비행” 주장

러시아 전투기가 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국 영공을 또다시 침범했다. 러시아 드론이 폴란드 영공을 침범했다가 일부 격추된 지 일주일여 만에 발생한 일이다. 거듭된 경고에도 나토 영공 침범이 이어지는 것은 러시아가 나토의 동부전선 전력을 시험하려는 의도라는 분석에 힘이 실리고 있다.

미그-31 전투기. EPA연합

20일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 나토 유럽연합군 최고사령부(SHAPE)는 “전날 오전 러시아 미그(MiG)-31 전투기 3대가 에스토니아 영공을 12분간 무단 침범했다”며 “에스토니아에 주둔 중이던 이탈리아 공군 F-35기가 긴급 출격해 격퇴했다”고 밝혔다. 나토는 성명에서 “러시아 정예 공군이 할 법한 행위가 아니었다”며 의도적 영공 침범 가능성에 무게를 뒀다.



러시아 국방부는 “러시아 전투기는 발트해 중립 해역 상공을 비행했다”며 “이번 비행은 국제법을 엄격히 준수했으며 자체 확인 결과 다른 국가의 국경을 침범하지 않았다”고 주장했다.



러시아는 2022년 우크라이나 침공 이후 발트해 삼국(에스토니아, 라트비아, 리투아니아)과 폴란드, 핀란드, 스웨덴 등 나토 최전선 국가들의 영공을 빈번히 넘었다. 특히 올해 들어서는 그 횟수가 더 잦아졌다. 에스토니아 영공 침범은 올해에만 네 번째다.



이에 에스토니아는 나토에 조약 4조를 발동할 것을 요청했다. 나토 제4조는 회원국 안보가 위협받을 경우 연합 회의를 열어 외교·군사적 대응을 논의한다는 내용이다. 실제 발동된 것은 1949년 나토 창립 이후 8차례뿐이다.



한편 러시아는 이날 밤 우크라이나 동부를 중심으로 공습을 퍼부었다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 “3명이 사망했고 수십명이 다쳤다”고 발표했다. 폴란드 국경과 가까운 지역이 공습을 받자 폴란드군은 군용기를 급파해 대응했다.