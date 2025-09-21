'억대 연봉'도 적다… '총파업' 예고한 '이곳'이 요구하는 것은?

주요 시중 은행원들이 속한 전국금융산업노동조합(이하 금융노조)의 총파업이 닷새 앞으로 다가오면서 금융권의 긴장이 고조되고 있다. 노조는 주 4.5일 근무제, 임금 5% 인상 등이 관철되지 않으면 일제히 일손을 놓겠다고 경고하고 나섰다. 하지만 사측인 금융산업사용자협의회는 4.5일제에 아직 사회적 공감대가 부족하고 고객 서비스에 차질이 예상된다며 난색을 보이고 있다. 평균 1억2000만원이 넘는 연봉을 받는 은행원들이 금융소비자 불편 해소 방안, 4.5일제 도입에 따른 임금 삭감 등과 관련해서는 구체적 입장을 내놓지 않고 무조건 근무 시간 단축만 주장하는 것이 무책임하다는 지적도 나온다.

전국금융산업노동조합 조합원들이 2022년 9월 16일 서울 중구 코리아나호텔 앞에서 총파업 대회를 열고 구호를 외치고 있는 모습. 연합뉴스

21일 금융노조 따르면 지난 3월 '2025년 산별중앙교섭 요구안'을 제출한 뒤 사측과 여러 차례 교섭을 진행했지만, 4.5일제 도입과 임금 인상 등 노조의 주요 요구 사항이 관철되지 않았고 중앙노동위원회의 두 차례 조정에서도 합의점을 찾지 못했다.

결국 노조는 이달 1일 조합원 대상 쟁의행위 찬반 투표(찬성률 94.98%)를 거쳐 총파업을 확정했다. 실행될 경우, 금융노조의 파업은 2022년 9월 16일 이후 약 3년 만이다.

김형선 금융노조 위원장은 지난 16일 '총파업 총력 투쟁 결의대회'에서 "4.5일제는 '놀자판'을 만들려는 게 아니다. 무기력증과 우울증, 극단적 선택까지 생각하는 우리 동료를 위한 외침"이라며 "반드시 4.5일제를 쟁취해야 한다"고 강조했다.

하지만 여러 선결 과제 등을 고려할 때, 당장 4.5일제를 도입하기에 너무 이르다는 게 사측의 생각이다.

우선 대면 고객 서비스를 제공하는 은행업 특성상 근로 시간 단축에 따른 고객 불편이 우려된다.

금요일 은행원들의 조기 퇴근이 현실이 되면 특히 고령층의 타격이 불가피한데, 모 은행의 2020년 조사에서 65세 이상 노인의 70%는 점포 대면 방문만으로 은행 서비스를 이용하는 실정이다.

사무금융노조 전국협동조합본부 조합원들이 지난 10일 서울 농협중앙회 앞에서 '상경투쟁 결의대회'를 진행하고 있다. 협동조합본부 제공

생산성 개선이나 임금 삭감 없이 근로 시간만 단축될 경우, 시간 외 근로 증가 등으로 인건비가 늘어날 가능성도 사측으로서는 걱정이다.

은행권 한 임원은 "임금 손실 없이 근로 시간을 줄이면 시간당 통상임금이 자동으로 오르고 각종 수당과 평균 임금, 퇴직금 등도 동반 상승해 기업에 상당한 부담이 된다"며 "인건비 부담은 신규 고용에 부정적 영향을 미칠 수 있는 만큼 현실적 대안으로 보상휴가제, 유연근무제 등을 활용하면서 단계적으로 접근할 필요가 있다"고 주장했다.

한편 금융감독원 공시 등에 따르면 시중·특수·지방은행의 2024년 기준 직원 수는 모두 10만9625명이다. 이들의 연간 급여 총액은 12조3147억원으로 1인당 평균 1억1200만원 꼴이다.

5대 은행만 따로 보면 지난해 직원 1인당 보수는 ▲하나 1억2000만원 ▲ 신한 1억1900만원 ▲KB국민 1억1800만원 ▲NH농협 1억1500만원 ▲우리 1억1400만원이다.