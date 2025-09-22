부담 줄었는데 만족은 ‘업’… “多 담고 싶어” [추석선물특집]

마트

이마트 추석선물세트 특선

◆이마트



이마트는 26일까지 추석 사전예약 프로모션을 진행한다. 이 기간 행사카드로 선물세트를 구매하면 상품별로 최대 50% 할인되며, 구매 금액대별로 최대 50만원의 신세계상품권을 증정한다. 이마트 추석 선물세트는 SSG닷컴 이마트몰에서도 구매 가능하다.



세트 구성은 고물가 흐름을 반영해 ‘실속’에 초점을 맞췄다. 과일의 경우 합리적 가격대의 3만~4만원대 사전예약 물량을 전년보다 20% 확대했다. ‘유명산지 배’와 ‘나주 전통배는 각 40% 할인한 4만7400원, ‘유명산지 사과’는 40% 할인한 4만9800원에, ‘사과 VIP’는 30% 할인한 4만3400원에 판매한다.



한우 세트는 특색 있는 가성비 세트를 새롭게 출시하면서도, 기존 주력 상품은 가격 방어에 힘썼다. ‘피코크 한우 갈비살 모둠구이 세트’는 19만8400원, ‘설성한우 양념 소불고기 세트는 20% 할인한 7만9840원에 선보인다. 수산에서는 10만원 미만 신규 세트가 눈에 띈다. ‘제주 옥두어 세트 1호와 2호는 사전예약 시 각 20% 할인한 7만1840원과 8만7840원에 판매한다. 지난해 추석 사전예약 기간 140%의 매출 신장률을 기록한 전복 세트인 ‘덕우도 활전복 1호’와 ‘프리미엄 완도 활전복 세트’는 각 10% 할인한 7만1100원과 8만9100원 판매한다.

홈플러스 추석선물세트 특선

◆홈플러스



홈플러스는 26일까지 ‘2025 추석 선물세트 사전예약’을 판매한다. 사전예약 고객들이 집중될 것에 대비해 실속형부터 고급형까지 선택지를 강화하고, 최대 50% 할인 혜택을 통해 가격 부담까지 덜었다.



인기 상품인 정육 선물세트는 한우, 수입육, 양념육까지 다양한 구성으로 선보였으며, 신상품도 대거 전개한다. 대표 상품으로 ‘농협안심한우 갈비 세트’(18만 9000원), ‘농협안심한우 정육갈비 혼합세트’(14만7000원), ‘미국산 LA식 꽃갈비 세트(10만5000원)’, ‘전통양념 소불고기 세트’(5만2430원)가 5+1 혜택을 제공한다. 실속형 상품인 ‘농협안심한우 1++등급 실속 정육구이 세트’는 9만9400원이다. ‘호주청정램 항공직송 양갈비 구이용 세트’는 11만2000원에 내놨다.



과일 선물세트는 ‘GAP 사과 세트(5만9900~6만9900원)’, ‘GAP 배 세트(4만9900원), ‘고당도 큰배 세트’(5만9900원)가 합리적 가격으로 나왔다. 주류 선물세트도 다채롭게 준비했다. ‘언레이티드 글라스 패키지’(3만1920원) ‘샴페인 EPC 브뤼 다이닝 패키지’(9만9900원) ‘로얄살루트 21년’(15만9900원) 등을 저렴하게 판매한다. 김, 육포 등 가성비 선물세트도 풍성하게 나왔으며, 고급 선물을 찾는 고객들을 위해 프리미엄 상품도 준비했다.

롯데마트 추석선물세트 특선

◆롯데마트



롯데마트는 26일까지 추석 선물세트 사전예약 판매를 진행한다. 롯데마트는 올해 총 800여종의 선물세트를 준비했다. 실속형부터 프리미엄, 개인 취향을 반영한 차별화 상품까지 구성을 넓혀 다양한 선택지를 제공한다.



인기 혼합 선물세트로 ‘충주사과, 천안배’와 ‘프라임 사과, 배’는 엘포인트 회원에게 1만원 할인해 각각 6만9900원, 6만5900원에 선보인다. 물가 부담을 낮춘 가성비 상품으로 ‘깨끗이 씻어나온 GAP 사과’와 ‘나주 청미래 배’는 각각 최종 혜택가 3만9900원에 판매한다. 차별화 상품으로 사과·배·용과·애플망고 등 국산과 수입산을 함께 담은 11종 혼합과일 세트 ‘한가득 정성담은 혼합과일 11’을 6만9900원에 준비했다.



실속형 상품으로‘한우 실속 정육세트’와 ‘알뜰한우갈비세트’를 각각 9만9000원에 판매하며 10개 구매 시 1개 추가 증정한다. 수산 선물세트는 전복, 굴비, 갈치 등 전통 구성에 간편 조리형을 확대했다. ‘간편 생선구이 세트’는 9만9000원, ‘국산큰 문어 세트’는 30% 할인된 7만원대 판매한다. 주류 선물세트는 한정판 위스키와 전통주를 다양하게 준비했다. ‘발베니 14년 캐리비안 캐스크’ 14만9800원, ‘로얄 살루트 21년’은 27만원대에 판매한다. ‘아키준마이다이긴죠 잔 패키지’는 8만5000원, 15년 숙성 백주 ‘천지람’은 13만원대 선보인다. 최고급위스키 라인업으로 ‘발베니 40년’, ‘글렌그란트 65년’ 등도 함께 준비했다.