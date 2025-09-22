거실에 앉아 편안히… 없는 것 빼고 다 있네 [추석선물특집]

홈쇼핑

CJ 온스타일이 선보이는 쇼츠 이미지

◆CJ온스타일



CJ온스타일은 ‘쇼츠’(짧은 동영상)를 앞세워 추석 선물을 제안한다. 28일까지 진행되는 ‘강·추·혜’(강력한 추석 혜택) 프로모션은 쇼츠 중심으로 쉽고 재미있게 선물을 고를 수 있도록 기획됐으며, 이에 맞춰 약 30편의 쇼츠가 순차적으로 공개된다.



이번 쇼츠에는 CJ온스타일 대표 셀럽 IP(유명인 지식재산권)를 대거 활용했다. 강주은의 ‘에바솔로 키친툴’, 소이현의 ‘세포랩 에센스’, 브라이언의 ‘설화수’ 등 셀럽들이 실제 ‘애정템’을 릴레이 추천한다. 유인나는 ‘로마’, 기은세는 ‘핀일로’를 지인 선물템으로 제안하고, 쇼호스트와 인플루언서들은 갈비·과일 세트 등 실속 상품을 소개한다. 관련 쇼츠는 CJ온스타일 모바일 앱에서 시청할 수 있다.



모바일과 TV 라이브 방송에서도 다양한 추석 선물을 선보인다. 전 고객을 대상으로 ‘릴레이 쿠폰’ 프로모션도 진행된다. 앱에서 일정 금액 이상 구매한 고객은 행사 누적 구매액에 따라 5000원·6000원·7000원 할인 쿠폰을 순차적으로 받을 수 있다.

롯데홈쇼핑 ‘보름찬 다드림쇼핑’ 특집전

◆롯데홈쇼핑



롯데홈쇼핑은 30일까지 추석 황금연휴를 맞아 명절 인기상품을 집중 편성하고, 매일 할인 쿠폰과 구매금액별 사은품을 제공하는 특집전 ‘보름찬 다드림쇼핑’을 진행한다.



이번 행사는 프리미엄 선물은 더 고급스럽게, 혜택은 더 실속 있게 챙길 수 있도록 기획됐다. 특히 식품·주방에만 국한됐던 구매 혜택을 올해는 모든 카테고리로 확대해 명절 쇼핑 수요에 적극 대응한다는 계획이다.



TV홈쇼핑에서는 해외 고급 식재료부터 국내산 농수산물 등 프리미엄 먹거리를 다양하게 선보인다. 명절 선물용으로 인기가 높은 해외 프리미엄 식재료 물량도 대폭 확대했다.



모바일 채널에서는 LA갈비, 명품 액세서리 등 인기 선물을 최대 30% 할인해 깜짝 특가로 선보이는 ‘싹드림 딜’ 기획전을 진행하고, 라이브커머스 ‘엘라이브’를 통해 건강식품, 간편식품 등도 집중적으로 선보인다.

GS샵 ‘판타지 추석’ 행사 포스터

◆GS샵



GS샵은 패션과 뷰티 중심으로 전 채널 통합 마케팅을 전개한다. 우선 30일까지 전 채널을 아우르는 통합 프로모션을 시행한다. 누적 구매 횟수와 금액에 따라 최대 5만원의 적립금을 지급하고 매일 2개 브랜드를 추석 스페셜 브랜드로 선정해 7% 카드 할인 혜택을 제공한다. 또 해외여행 등으로 선물을 미리 보내려는 수요도 높을 것으로 보고 선물하기 기능을 통해 5만원 이상 구매 시 5000원 적립금을 증정하는 이벤트도 진행한다.



모바일 라이브 채널에서는 ‘아메리칸 투어리스트’ 캐리어와 ‘스케쳐스’ 신발 등 여행 수요를 겨냥한 패션 잡화 편성을 늘린다. 차례를 간소화하거나 생략하는 변화에 맞춰 과일·굴비·육류 등 전통적 신선식품은 축소하고 간편하게 손님 접대를 할 수 있는 간편식과 가공식품 기획전을 강화한다. TV홈쇼핑과 데이터 홈쇼핑은 패션과 푸드에 집중하고, 모바일 앱에서는 ‘판타지 추석 식품관’을 신설해 운영한다.