특검, ‘비상계엄 미보고’ 조태용 전 국정원장 통화내역 확보

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 혐의를 수사하는 내란 특별검사팀(특검 조은석)이 조태용 전 국가정보원장의 국회 보고 의무 위반 의혹과 관련해 국민의힘 신성범 의원과의 통화기록을 확보해 조사 중인 것으로 확인됐다.
21일 법조계에 따르면 특검은 조 전 원장이 비상계엄 계획을 인지한 시점부터 계엄 해제 전까지의 통화 내역을 집중적으로 분석하고 있다. 조 전 원장은 지난해 12월 3일 오후 9시경 대통령실에서 윤석열 당시 대통령으로부터 비상계엄 선포 계획을 전달받았으나, 이후 국회 정보위원회에 보고하지 않은 것으로 알려졌다.
현행 국가정보원법 제15조는 국정원장이 국가 안보에 중대한 사안이 발생할 경우, 지체 없이 대통령과 국회 정보위에 보고해야 한다고 규정하고 있다.
특검 조사 결과, 조 전 원장이 비상계엄 선포 계획을 인지한 시점부터 12월4일 오전 1시 국회의 계엄 해제 결의안 통과 전까지 국회 정보위 소속 인사들과 통화한 내역은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.
그러나 계엄 해제 이후인 같은 달 4일부터 6일 사이, 조 전 원장은 신성범 정보위원장과 세 차례 통화한 기록이 확인됐다. 특히 6일 통화는 홍장원 전 국정원 1차장의 사직 배경을 설명하는 내용이었으며, 조 전 원장은 이후 신 의원과 면담도 진행한 것으로 전해졌다. 특검은 이 정황을 토대로 조 전 원장이 국회에 연락하려는 의지가 있었다면 충분히 보고가 가능했다고 판단하고 사실관계를 확인 중이다.
특검은 또 조 전 원장이 국정원 CCTV 자료를 국회에 선별적으로 제출해 국가정보원법상 정치 관여 행위 금지 규정을 위반했다는 의혹도 들여다보고 있다. 조 전 원장은 국회 요구에 따라 자신의 동선과 관련된 영상은 제출하지 않고, 홍 전 차장의 동선만 담긴 영상만 제공한 것으로 알려졌다.
앞서 홍 전 차장은 2월4일 열린 윤석열 전 대통령 탄핵심판에서 ‘체포조 명단’ 메모 작성 경위를 증언했으며, 국민의힘 의원들은 같은 달 20일 국정원 CCTV 영상을 공개하며 홍 전 차장의 진술이 사실과 다르다고 주장했다. 특검은 이 같은 의혹들을 확인하기 위해 18일과 19일 국정원에 대한 압수수색을 진행했다.