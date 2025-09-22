세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

도심 숨통 틔울 서울 ‘바람길숲’… 2곳 더 조성

입력 : 2025-09-22 06:00:00
수정 : 2025-09-22 01:47:22
폰트 크게 폰트 작게
조성민 기자 josungmin@segye.com
구글 네이버 유튜브
오염물질 흡수·열섬 완화 효과
市, 기존 28곳 이어 추가 계획

서울 시내 30곳에 도시 주변에서 생성된 찬바람을 도시로 불어넣어 주는 ‘바람길숲’이 조성된다. 바람길숲은 대기 오염물질을 배출하고 열섬현상을 완화해 주는 등 효과가 있다.

서울시는 지난달까지 시내 28개소에 ‘도시바람길숲’ 7만1780㎡를 만든 데 이어 다음달 2개소 2500㎡를 추가로 조성해 올해 7만4280㎡의 바람길숲을 조성할 계획이라고 21일 밝혔다. 새로 조성될 바람길숲은 성동구 성수초교 옥상(500㎡), 동대문구 망우로(2000㎡)다.

올해 서울에 도시바람길숲 7만4280㎡(7.4ha)가 완성되면 이산화탄소 연간 약 51t, 대기 오염물질 1만2432㎏을 흡수하는 효과가 있을 것으로 기대된다. 국립산림과학원에 따르면 숲 1ha는 이산화탄소 연간 6.9t, 미세먼지 168㎏ 등 대기 오염물질을 흡수한다. 또 도시숲은 여름 한낮 평균기온을 3~7도 낮춰 주는 효과가 있다(산림청)는 연구 결과도 있다.

시는 바람길숲의 효과를 높이기 위해 도로변 대기 오염물질 흡수·흡착력이 높고 탄소 저감의 효과가 큰 소나무, 배롱나무, 황금사철, 미선나무, 히어리, 박태기, 옥잠화, 억새 등을 중심으로 식재했다. 시는 서울이 북한산, 도봉산, 관악산 등 큰 산에 둘러싸여 있고 도시 가운데 한강과 지천이 흐르고 있어 바람길숲 효과가 클 것으로 보고 있다. 도시 외곽에서 하천·강을 따라 차고 신선한 산곡풍이 시내로 들어오기 유리한 구조적 특성 때문이다.

시는 올해까지 조성한 바람길숲 효과를 시기별로 모니터링 및 분석하는 한편 앞으로 기후대응 도시숲, 자녀안심 그린숲 등 지역여건·주민 특성에 맞춘 도시숲 조성 사업을 지속적으로 추진할 계획이다.

이수연 시 정원도시국장은 “시민에게 피부로 느낄 수 있는 녹색 복지를 제공하고 탄소중립 도시 실현을 위해 ‘정원도시 서울’ 사업을 꾸준히 추진해 나갈 것”이라고 말했다.

조성민 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지