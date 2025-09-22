초가을 날씨… 낮과 밤 기온차 10도 [오늘날씨]

아침 최저 12도

건강관리 유의해야

월요일인 22일은 전국이 구름 많은 가운데 일교차가 큰 초가을 날씨를 보이겠다.

사진=뉴스1

기상청에 따르면 한반도는 중국 북부지방에서 동해북부해상으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠다.

내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 10도 안팎으로 크게 벌어져 건강관리에 유의해야겠다.

제주도는 오전에 가끔 비가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 5~20㎜다.

서해남부남쪽먼바다와 남해서부먼바다, 제주도해상에도 차차 바람이 강하게 불고 물결이 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있겠다.

아침 최저기온은 12~19도, 낮 최고기온은 23~27도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 17도, 인천 18도, 춘천 13도, 강릉 16도, 대전 16도, 대구 16도, 전주 16도, 광주 17도, 부산 21도, 제주 23도다.

최고 기온은 서울 24도, 인천 25도, 춘천 23도, 강릉 24도, 대전 25도, 대구 25도, 전주 27도, 광주 27도, 부산 27도, 제주 28도로 예상된다.

원활한 대기 확산으로 미세먼지와 초미세먼지 모두 전국에서 '좋음' 수준을 보이겠다.